Amerikanac prijeti Novaku - hoće da ga skine sa vrha: Pred najveći meč karijere ima veliki plan!

Amerikanac koji je kasno postao teniski profesionalac mogao bi da pomogne Đokoviću pobjedom u četvrtom kolu.

Kada je Novak Đoković ispao iz žreba za Australijan open, postalo je jasno da će Danil Medvedev biti najveći favorit za titulu. Iako on to ne želi da prizna, od Rusa se očekuje da ide skroz do trofeja, drugog velikog u svojoj karijeri.