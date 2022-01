Svaka čast Baliću, ali Karabatić je najbolji rukometaš ikad: Javio se bivši evropski šampion, ovo je njegov sud!

Legendarni Nijemac je izabrao pet najboljih ikada, a među njima trojicu sa ovih prostora.

Izvor: MN PRESS

Dok čekamo da saznamo ko je novi šampion Evrope u rukometu ponovo se pokrenula tema najboljeg rukometaša ikada i opet su rukometaši sa ovih prostora dominantni.

Sada se javio legendarni njemački rukometaš i nekadašnji evropski šampion Stefan Krečmar. On je izabrao svojih pet najboljih rukometaša ikada, a čak trojica su sa ovih prostora.

Na peto mjesto je stavio Islanđanina Olafura Stefansona, na trećem se našao Šveđanin Magnus Vislander, a najbolja mjesta su rezervisana za jugoslovensku školu rukometa.

Godinama je svjetskim rukometom vladala polemika ko je bolji - Ivano Balić ili Nikola Karabatić, a ako pitate Krečmara jasno će vam reći da je francuski reprezentativac srpskog porijekla najbolji ikada! Krečmar je Ivana Balića stavio na četvrto mjesto svoje liste, drugi na listi je legendarni Veselin Vujović, a prvi je Nikola Karabatić.

Izvor: MN PRESS

On trenutno igra na Euru i juri svoju šestu medalju na evropskim prvenstvima. Ovaj 37-godišnjak rođen u Nišu je do sada u karijeri tri puta bio prvak Evrope, a uz to ima dvije bronze sa Francuzima.

Osim toga ima četiri zlata i dvije bronze sa Svjetskih prvenstava, a na Olimpijskim igrama je osvajao tri zlata i jedno srebro.