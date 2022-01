Kapiten "zmajeva" o Grcima: Nije to ona ekipa kad su im zvijezde igrale u Bundesligi!

Mirsad Terzić optimista kada je u pitanju meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Grčke.

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Reprezentacija BIH izvukla je Grčku na žrijebu prve faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. u Švedskoj i Poljskoj.

Svoj komentar nakon žrijeba u razgovoru za MONDO dao je selektor Ivica Obrvan, koji se osvrnuo i na kritike na račun "zmajeva" nakon Evropskog prvenstva, te na učinak rukometaša iz RK Borac m:tel, a predstojeći dvomeč sa Grcima prokomentarisao je i kapiten Mirsad Terzić.

"Reprezentacija Grčke nije ekipa, koja je prije pet-šest godina imala zvijezde po Bundesligi. Mislim da nemaju velikih zvijezda, ali Grci kao Grci mislim da će igrati na svoj temperament. Mislim da će ključna utakmica biti u Grčkoj, nadam se da nećemo podleći toj atmosferi. Sve su to igrači iz domaćeg prvenstva, znamo da AEK igra Evropa ligu. Oni se tu i tamo (AEK) pojave na evropskoj rukometnoj sceni i to traje nekoliko godina. Onda se malo utišaju i tako ukrug. Grčka ulaže u rukomet, jer dosta inostranih igrača igra u njihovoj ligi. Oni sigurno neće igrati na kvalitetu ili prelijep rukomet, nego na atmosferu, odnosno na eventualnu zbunjenost protivnika, što se nama ne bi trebalo desiti, jer mislim da je kvalitet na našoj strani", rekao je Terzić.

Selekcija BIH je favorit u duelu sa Grcima, a ako opravda tu ulogu, očekuje je duel sa Crnom Gorom, koja je imala vrlo dobar nastup na Evropskom prvenstvu.

"Svi smo pomalo iznenađeni, a ja sam navijao za Crnu Goru na ovom Euru, jer volim kad jedna od ex-Yu reprezentacija napravi neki uspjeh ili bilo kakav korak naprijed. Crnogorci igraju takvim žarom za svoju državu da to može da bude primjer svima nama sa prostora bivše Jugoslavije. Sa ogromnom željom dolaze da igraju za svoju državu i predstavljaju je svim srcem. Dočekali su da imaju jednu super grupu igrača, koji igraju u dobrim klubovima. Imaju dva vrhunska desna beka, rijetko ko ima u svojoj ekipi ima takva dva šutera kao što su Branko Vujović i Stefan Čavor. Tu je kapiten Vasko Ševaljević, koji je sjajan igrač. A da ne govorim previše o njihovom golmanu Nebojši Simiću koji ako ima svoj dan, vidjeli smo da i favoriti za osvajanje medalje imaju problema da mu postignu gol. Sve je to ukomponovao Zoran Roganović, koji je prvenstveno bio dobar igrač, radi u Švedskoj, njegova ekipa ima i glavu i rep. Tako da su sigurno reprezentacija za pohvalu, ali ja mislim da naša ekipa može igrati s njima. Mislim da će to biti jedan dobar dvomeč, nadam se da ćemo preći taj prvi korak zvani Grčka, a onda se dobro spremiti i mislim da će to biti prava muška borba za plasman na Svjetsko prvenstvo", rekao je Terzić.