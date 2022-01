Ivica Obrvan za MONDO: "Zmajevi" su blagi favoriti protiv Grčke, a o Crnoj Gori neozbiljno pričati unaprijed

Selektor rukometaša Bosne i Hercegovine za MONDO je prokomentarisao žrijeb baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2023. godine u u Švedskoj i Poljskoj, ali i govorio o šampionatu Evrope i nastupu "zmajeva".

Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA

Subotnjim žrijebom, "zmajevi" su dobili protivnike na putu ka rukometnom Mundijalu, koji će naredne godine biti održan u Švedskoj i Poljskoj.

Prvi protivnik izabranicima selektora Ivice Obrvana će biti reprezentacija Grčke, a ukoliko ih uspiju da eliminišu u dvomeču (16. Ili 17. mart, odnosno revanš 19. ili 20. mart), uslijediće finale baraža protiv Crne Gore.

"Maksimalni fokus treba da bude na prvog protivnika u baražu, a dobro je uvijek kad se revanš igra kod kuće. Treba dobro pogledati utakmice i snagu Grčke, oni dolaze kao pobjednici predbaraža sa maksimalnim učinkom. Od potencijalnih protivnika koji su nam mogli doći ocijenio bih da smo mogli izvući i teže, ali i lakše rivale. Opet, zadovoljan sam, smatram da smo lagani favoriti bez potcjenjivanja ikoga, a dobro je što igramo kod kuće revanš. Naravno nijedan baraž nijedan lagan, ali imamo šansu proći u narednu rundu", rekao je Obrvan na početku razgovora za naš portal.

Prema njegovim riječima, bilo bi neozbiljno unaprijed govoriti o Crnogorcima kao potencijalnom rivalu dok se ne završe utakmice protiv selekcije Grčke, ali o "đetićima" ima visoko mišljenje poslije njihovog odličnog nastupa na šampionatu Evrope.

"Oni su na ovom Evropskom prvenstvu ostvarili istorijski uspjeh ali im je na kraju ponesetalo snage zbog manjka treninga i velikog broja zaraženih igrača. Ipak, ostvarili su nekoliko velikih pobjeda, kao što su trijumfi protiv Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Ozbiljna su reprezentacija sa snažnom vanjskom linijom, igraju odličan rukomet. Eventualno ćemo s njima igrati revanš u Crnoj Gori i sigurno će biti favoriti. nadam se da ćemo uspješno ' odraditi' Grčku, pa onda pričati na ovu temu Crne Gore. Bilo bi neozbiljno pričati unaprijed",dodao je selektor "zmajeva".

Izvor: Anadolija/Elman Omić

Obrvan je još jednom objasnio da se protivnio samom održavanju Evropskog prvenstva u Mađarskoj i Slovačkoj zbog pandemije korona virusa.

"Nisam govorio da prvenstvo Evrope nije regularno kad je ono počelo, već sam upozoravao na to prije Nove godine. Vidio sam šta se događa sa reprezentacijama Srbije i Crne Gore i kad sam shvatio u kakvim okolnostima se mi pripremamo za Evropsko prvenstvo zbog epidemioloških mjera. Govorio sam vođstvu RS BiH da ćemo vrlo teško doći zdravi na prvenstvo. Mislio sam da je bila ludost igrati ovo prvenstvo. Poslije se još razbuktalo i svi su to počeli da govore. Svi koji su bili učesnici u Mađarskoj i Slovačkoj znaju o čemu se tu radilo. To je bila tortura u kojoj je bilo najmanje sporta".

"MALI BROJ SPORTSKIH NOVINARA U BiH RAZUMIJE RUKOMET"

Obrvan se nije libio ni da odgovori na kritike pojedinih medija, koji su nastup "zmajeva" okarakterisali kao neuspješan, iako je njihova oštrica otupila nakon što su iz naše grupe Švedska i Španija prošli u finale i boriće se za zlatnu medalju.

"Govorio sam i u kvalifikacijama i pred samo Evropsko prvenstvo da ima mali broj sportskih novinara koji uopšte razumiju rukomet. Meni su u pitanju na press konferenciji u Sarajevu konstatovali da 'Švedska nije tako ozbiljna reprezentacija'. Dokaz da su dvije selekcije iz naše grupe u finalu EP, a da je Švedska igrala neriješeno sa Češkom, koja je bila treći protivnik u našoj grupi, te da su Česi imali posljednji napad za pobjedu i eliminaciju Šveđana govori o snazi naše grupe. To nije nikakav alibi, već moramo biti pošteni i reći da je sam plasman BiH na Evropsko prvenstvo veliki uspjeh".

epa09687841 Matej Klima (C) of the Czech Republic in action against Ivan Karacic (L) of Bosnia during the Men's European Handball Championship preliminary round match between the Czech Republic and Bosnia and Herzegovina in Bratislava, Slovakia, 15 January 2022. EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA

Selektor BiH je dodao da ovo nije nikakvo opravdanje za eliminaciju već realnost.

"Ne tražimo opravdanje niti govorimo da smo otišli da ne igramo iako smo otputovali s puno problema. Nismo imali nijednu pripremnu utakmicu jer nam okolonosti nisu dopustile, na prvenstvu smo ostali bez kompletne desne strane - nismo imali nijednog ljevaka ni krila ni beka... A kritičarima mora biti jasno da svaki plasman na veliko takmičenje BiH je ravno ulasku u samu završnicu tog takmičenja. Neka pokušaju malo biti realni i sagledati stvari onakve kakve jesu i da se probaju baviti rukometom tokom cijele godine, a ne samo 10 dana na takmičenju ili kad je nešto interesantno. Mi bismo svi voljeli da je drugačije, trudićemo se da popravimo igru u narednom periodu, da budemo kvalitetniji, ali to nije lagani proces. Razlozi su dublji. Dali smo priliku nekim mladim igračima, koji bi trebali stasati i dati doprinos u budućnosti, ali ništa ne ide preko noći", zaključio je Obrvan u razgovoru za MONDO.