Nikola Prce okončao reprezentativnu karijeru: Nemam osjećaj da je kraj, ali jeste!

Šteta što u penziju nije otišao trijumfom nad evropskim šampionom Španijom.

Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA

Rukometaši BiH bili su na pragu da Nikoli Prceu pripreme spektakularan odlazak u reprezentativnu penziju.

Odigrali su fenomenalnih 50 minuta protiv Španije, ali su u preostalih 10 pali i dozvolili favorizovanom rivalu da se raduje (28:24).

Ujedno, bila je ovo posljednja utakmica sa Prcea u najdražem dresu "zmajeva". Još prije početka Evropskog prvenstva u Mađarskoj i Slovačkoj najavio je oproštaj, a večeras je to potvrdio.

"Kada nema mnogo gledalaca, nije to taj osjećaj. Zaista se ne osjećam kao da je posljednja. Ali jeste. Stvarno je dosta. Žao nam je što nismo završili pobjedom. Odigrali smo odlično, na kraju smo pali i to je odlučilo o pobjedniku. Bila bi to kruna i najljepši mogući osjećaj", rekao je Prce nakon poraza od Španaca.

Na kraju, izdvojio je najdraži trenutak u karijeri.

"Svakako odlazak u Katar, na naše prvo svjetsko prvenstvo. Utakmica sa Islandom, mislim da je to najbolji utisak u reprezentativnoj karijeri. Prvi put je najslađe", prisjetio se Prce 2015. godine.

Izvor: Anadolija - Samir Jordamović

Iako nije uspjela da zabilježi pobjedu ni na svom drugom prvenstvu Evrope, BiH je na kraju pokazala da može parirati i najboljim. Svakako bi utisak bio i povoljniji da nije bilo velikih problema sa korona virusom.

"Žao mi je što je Evropsko prvenstvo počelo i završilo ovako. Bilo je tu mnogo vanjskih uticaja na ekipu, kako na nas tako i na sve. Korona je učinila svoje. Hvala ljudima koji su došli danas i nadam se da će nas mlade snage koje dolaze uveseljavati i dalje", rekao je Prce.

Oduvijek je bio miljenik navijača.

"S nama nikad nije bilo problema. Ljudi me vole, mislim da sam ekstra korektan i nikada nisam imao neki incident sa navijačima. Hvala im, pogotovo kada ovako dođu u goste da nas bodre, pređu dvije ili tri hiljade kilometara da bi gledali nas. To moramo cijeniti."

Na kraju je upitan o budućnosti i planovima, eventualnom angažmanu u Rukometnom savezu BiH.

"Ja bih volio biti predsjednik države, ali o tom potom", kroz smijeh je zaključio 41-godišnji Prce.