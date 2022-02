Svjetski prvak zbog Novaka bojkotovao Australijan open! Oglasila se i legenda - ni njega nije zanimala Rafina pobjeda!

Šahovski velemajstor Magnus Karlsen nije pratio prvi grend slem sezone ni Nadalovu titulu.

Izvor: Profimedia

Reakcije poslije završenog Australijan opena i pobjede Rafaela Nadala su pomiješane. Dobio je Španac čestitke zbog uspjeha i 21. grend slema, ali je jasno da titula nema težinu, jer nije igrao Novak Đoković.

To je već javno rekao i Damir Džumhur, a sada se oglasio i svjetski prvak Magnus Karlsen. Šahovski velemajstor je otkrio da je bojkotovao prvi grend slem sezone.

Norvežanin nije javno rekao da je to bilo zbog Novaka, ali je to moglo da se zaključi. Posebno pošto je priznao da je prethodnih godina to obavezno činio...

"Da li gledam finale? Ne, bojkotujem. Tradicija je bila da uvijek gledam finale. Ponekad, ako bih ranije završio svoje mečeve, onda bih gledao finale. Ali, ove godine bojkotujem. Pratio sam malo rezultat meča za titulu", rekao je Karlsen.

Nadal je poslije dva seta zaostatka uspio da savlada Danila Medvedeva, ali mnogi i dalje tvrde da se to ne bi dogodilo da političari nisu deportovali Đokovića...