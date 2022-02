Đoković progovorio o izbacivanju Zvereva: To su i meni uradili!

Novak Đoković je u Dubaiju pričao o diskvalifikaciji Aleksandera Zvereva sa turnira u Akapulku.

Izvor: Profimedia

Neće Aleksander Zverev nastaviti takmičenje na turniru u Akapulku. Napravio je veliku glupost u Meksiku.

Na meču u dublovima, gdje je igrao sa Marselom Melom, je bio bijesan zbog jedne sudijske odluke, pa je frustraciju izbacio na sudijskoj stolici. Udarao je reketom u stolicu, pa je vikao na njega.

Nedugo poslije toga su organizatori donijeli šokantnu odluku - diskvalifikovali su Zvereva. Odlučili su da ga udalje sa turnira i da mu ne dozvole da se takmiči dalje. Očekivano, to je bila glavna tema u svijetu tenisa, o tome je pričao i Novak Đoković poslije pobjede protiv Hačanova.

"Vidio sam snimak i Sašinu izjavu, rekao je sve u tom saopštenju. Shvatio je da je pogriješio, razumijem frustraciju, jer ponekad na terenu reagujete emotivno, razne stvari vam se dešavaju u glavi. Pravio sam i ja takve greške u prošlosti tako da razumijem kroz šta prolazi, naravno to ne znači da ga opravdavam. Ponavljam, on je rekao šta ima i shvatio je da je pogriješio", rekao je Novak.

Prisjetio se na dešavanja sa US opena kada je prošao kroz nešto slično.

"Što se same diskfalifikacije tiče, mislim da je prestrogo, ali da je donijeta dobra odluka s obzirom na sve okolnosti. Teško je za igrača da bude diskvalifikovan sa turnira, znam dosta o tome, jer sam i ja isto doživio na US openu prije oko godinu i po dana kada sam slučajno pogodio linijskog sudiju lopticom. Shvatio sam da sam pogriješio. Nadam se da će i on da shvati grešku i da se ovako nešto neće ponoviti."

Pitanje novinara na konferenciji bilo je vezano za dodatne kazne za njemačkog tenisera.

"Siguran sam da će ATP pregledati video, vjerovatno će uzeti izjave od sudije i uzeće vrijeme da donesu odluku. Nikada neću podržati odluku ATP o diskvalifikaciji i kaznama, zašto bih to uradio? Slažem se sa Sašinom izjavom, nije bilo prihvatljivo, pretjerao je. Svi smo mi ljudi i imamo mane, pravimo greške. Nije on jedini koji je tako nešto uradio, ima mnogo primjera kada igrač udari reketom sudijsku stolicu, bacaju se torbe, flašice, izgovore se neke loše riječi, tako da nije on jedini", zaključio je Đoković.