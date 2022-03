Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza RS: Svemu dođe kraj, pa i prevarama Vojislava Rađe

Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske oglasio se saopštenjem za javnost povodom istupanja Vojislava Rađe, člana Upravnog odbora RS BiH.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Saopštenje prvog čovjeka rukometa RS prenosimo u cjelosti.

"Gospodine Rađa neprijatno me je iznenadilo vaše saopštenje u kojem najmanje imate pravo da pričate o poštenju. Spominjete mene kako sam stručnjak za cipele na to sam itekako ponosan, ali sam i ponosan na ono što sam u rukometu uradio za minule nepune četiri godine. Kada već spominjete cipele trebalo je da kažete da su Vam one pomogle da igračima Sloge bude isplaćena stanarina i hranarina, a bogami i plata. Ali, očito je da ste predosjetili da Vam je došao kraj kako u Rukometnom savezu Republike Srpske isto tako i na nivou BiH. Došao ja kraj vašoj samovolji, laganju i drugim mahinacijama koje ste činili u dosadašnjem periodu. Zbog svega toga na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora RS RS zatražiću vaš opoziv iz UO RS BiH, jer ne zastupate interese Rukometnog saveza Republike Srpske".

Kada je riječ o spornom ugovoru sa sad već bivšim selektorom A reprezentacije BiH Marinko Umičević navodi sljedeće:

"Iz razloga što sam imao problem sa rakom prostate da sam saglasnost gospodinu Vojislavu Rađi da zajedno sa drugim članovima komisije može da pregovara sa gospodinom Ivicom Obrvanom. Nije imao ovlaštenje da se sa njim potpiše ugovor, pogotovo ne pod uslovima koje je postavio bivši selektor. Neto plata u iznosu od 5.000 evra, plus razne beneficije, što u brutu iznosi 200.000 maraka je gotovo budžet Saveza na godišnjem nivou, pa još da se ugovor piše na hrvatskom jeziku i da je za njega nadležan sud u Zagrebu kao i da može da radi kao trener u RK Zagreb je čist promašaj. Uz sve to gospodin Rađa je taj ugovor podmetnuo gospodinu Sinanoviću da ga potpiše, a da ga on nije ni pročitao. Za mene je ovaj ugovor čist falsifikat, jer nije razmatran na Upravnom odboru RS BiH i nije nikada ni odobren. Čak je gospodin Rađa samovoljno tražio od advokata da zatraži od gospodina Obrvana da povuče odluku o jednostranom prekidu ugovora, jer bi u tom slučaju i Rađa bio na dobitku, jer je upravo on imao interes".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Marinko Umičević potom naglašava kako je rad sa Vojislavom Rađom bio gubljenje vremena.

"Rad sa gospodinom Rađom bilo je čisto gubljenje vremena i sa njim nemam namjeru da nikada više sarađujem. Nemam oraha u džepu kao što ih ima gospodin Rađa i za kojim oni itekako zveckaju kao i sve njegove mahinacije. Žao mi je jedino Rukometnog kluba Sloga u kojem, gospodin Rađa, nigdje nije zaveden kroz papire kao ni u sudskom registru. Žao mi je što je gospodine Rađa što ste ugasili ŽRK Doboj, samo da biste vi imali više novca na raspolaganju. Ali, svemu dođe kraj, pa tako i svim vašim prevarama i mahinacijama za koja mnogi znaju, a o tome se priča i u Rusiji odakle su pojedini igrači igrali za Slogu. O vama gospodine Rađa se priča isključivo o prevarama, a o meni da sam preporodio Rukometni savez Republike Srpske i da sam mu vratio dostojanstvo kao i Rukometnom savezu BiH. Još jednom ponavljam da ću tražiti Vaš opoziv na sjednici Upravnog odobra RS RS, jer vi radite na štetu rukometnog sporta Republike Srpske", istaknuto je na kraju saopštenja predsjednika RS RS.

(mondo.ba)