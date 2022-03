Igraju manje od nas, a dobijaju isti novac! Cicipas se oglasio i podigao buru, Čehinja ga odmah spustila!

Prilično revolucionarne ideje mladog Grka.

Tenis je sport u kome su vjerovatno zarade u muškoj i ženskoj konkurenciji najizbalansiranije kada su u pitanju profesionalni sportovi, ali tema plata ne nestaje.

Sada se o tome oglasio i Stefanos Cicipas. Grk koji je peti reket svijeta smatra da teniserke ne treba da dobijaju jednak novac kao i teniseri na najvećim turnirima.

"Ne bih htio da zvučim kontroverzno, ali tu je i pitanje jednakih plate. Teniserke dobijaju jednak novac za mečeve u tri seta. Ne znam, ne znam. Ima toga još. Rečeno mi je da su žene izdržljivije od muškaraca. Ne znam", rekao je Cicipas i izazvao lavinu komentara.

On ističe da bi možda trebalo da se proba sa mečevima na tri dobijena seta i u ženskoj konkurenciji.

"Možda bi i one mogle da igraju na tri dobijena seta na grend slem turnirima. Meni se sviđa ta ideja. S druge strane, možda bismo vidjeli više grend slem pobjednika da se igraju mečevi na dva dobijena seta. U to sam siguran", rekao je on.

Na sve to je reagovala Karolina Pliškova i to bez riječi. Ona je na instagramu postavila stori na kome je tekst sa izjavom Cicipasa, a iznad njega su stavljeni ironični smajliji - jedan koji predstavlja sijalicu, jedan koji predstavlja mozak i jedan koji se naglas smije.

