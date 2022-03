Đoković priznao - Hoću da dovedem Kirjosa u Beograd! Đorđe pozvao Australijanca, pa otkrio gdje će sve Novak igrati!

Najmlađi brat Novaka Đokovića je ujedno i direktor turnira u Beogradu koji uskoro počinje.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Profimedia

Novak Đoković je primoran da propusti Masters turnire u Americi, pa će sezonu nastaviti na šljaci. Učestvovaće na turnirima na zemljanoj podlozi i tako će se pripremati za Ronal Garos. Jedan od tih turnira biće u Beogradu od 18. do 24. aprila.

Direktor takmičenja u srpskoj prestonici je Novakov najmlađi brat Đorđe koji se u prethodnom periodu bavi promocijom turnira. Tako je danas gostovao u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1 i najavio je predstojeće takmičenje.

Đorđe Đoković je pozvao publiku da dođe u što većem broju, a tom prilikom je otkrio da bi volio da dovede i Nika Kirjosa u Beograd.

"Dođite na Dorćol i na turnir, dođite već 17. aprila kada će ulaz biti slobodan da gledate kvalifikacije i naše mlade nade, i da vidite šta smo sve uradili sa našim Novak teniskim centrom", počeo je Đorđe.

Novak trenira u Beogradu pred turnir u Monte Karlu.

"Novak je tu, trenira u Beogradu i sprema se za Monte Karlo. Prošao je jedan užasan period, ali izdržao je do kraja i pokazao je i dokazao zašto je to što jeste. Bio je u Dubaiju i nažalost je tamo izgubio četvrtfinale. Fali mu kontinuitet mečeva i turnira, da bude na terenu. Nadam se da će nastaviti sa sjajnim partijama, a Beograd i Monte Karlo su turniri na kojima se priprema za Rolan Garos i Vimbldon. Do zadnjeg trenutka nije znao da li će moći da igra, ali srećom, pojaviće se i u Parizu, i u Rimu, Londonu, Madridu. Tu se ATP ne pita toliko, već se prate pravila od države do države."

Naglasio je da se on i njegova porodica ne bave politikom, već isključivo sportom, a spomenuo je i kontroverznog Australijanca.

"Svi smo protiv rata i svi želimo da se sukob u Ukrajini što prije završi. Kod nas su uvijek dobrodošli svi sportisti, iz svih zemalja. Mi se ne bavimo politkom, samo sportom. Želim da u Beograd dovedem i Nika Kirjosa, da mu se zahvalimo što je podržao i Novaka, i Beograd, i Srbiju. On je zabavljač, čovjek koji nema dlake na jeziku i iznijeće uvijek svoje mišljenje, kakvo god ono bilo. Ali prije svega on je ozbiljan sportista i teniser. Nadam se da će doći na Serbia open prije nego što završi svoju tenisku karijeru."

Potom je pričao o cijenama karata za turnir.

"Ljudi često misle da je tenis elitni sport i da mnogi ne mogu sebi da priušte da gledaju vrhunski tenis. Zato smo se trudili da karte budu što povoljnije. Prodato je oko 40 odsto karata, a za VIP mjestima vlada najveće interesovanje. Karta za prvi dan, za sve mečeve na centralnom terenu, košta samo 750 dinara. 5.800 dinara je komplet karata za tri dana. Dostupne su i karte od 500 dinara koje vam omogućavaju da uđete u centar i možete boraviti svuda osim na centralnom terenu. Teniseri vam mogu potpisati loptice i suvenire, biće hrane i pića."

Postoji jedno pitanje koje sve zanima.

"Svi pitaju kada će Nole da igra, a to ne znamo. U subotu 16. aprila je žrijeb i svakog dana će neko igrati, Novak će na terenu biti u utorak ili u srijedu. Ali, dođite da gledate sve mečeve, na našem turniru su uz Novaka i ostali najbolji svjetski teniseri: Monfis, Tim, Fonjini, Garin, Rubljov, Karatsev, Hačanov, Lajović, Krajinović, Kecmanović, Đere..."

Na direktno pitanje koliko mu je nedostajalo da postane vrhunski teniser poput brata Novaka, Đorđe se nije suzdržavao.

"Biću surovo iskren, mnogo toga mi je falilo. Bavio sam se tenisom na najvišoj sceni i jako mlad sam ušao u profesionalne vode, već sa 15 godina. Talenta mi nije manjkalo, ali ima tu i drugih faktora - sreća, posvećenost, mentalni sklop, požrtvovanost. Da biste bili uspješan vrhunski sportista morate mnogo toga da se odreknete. Da budete potpuno posvećeni, da budete najbolja verzija sebe, a da biste bili kao Novak ili Jokić, morate da imate i iks faktor. Ne znam šta je to, to niko ne zna. Jokić je uspio u Americi, u zemlji koja je izmislila tu vrstu košarke on je MVP. Što kaže Novak, moraš da dišeš, jedeš, misliš i sanjaš sport kojim se baviš. Od jedanaeste godine sam živio u inostranstvu i tenis mi je bio život, ali nakon silnih povreda mi je postalo mnogo teško da se vraćam na teren. Počele su da me zanimaju potpuno drugačije stvari i na kraju sam završio u finansijama. Ali, mislim da te život uvijek odvede tamo gdje treba, gdje ti je sudbina", zaključio je Đorđe Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!