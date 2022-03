Mirko Mikić pred duel sa Leotarom: "Očekuje nas teška utakmica, vidjećemo ko će se bolje snaći"

Trener RK Borac m:tel je za Mondo iznio svoja očekivanja od sutrašnje utakmice sa Leotarom.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometaši Borca u okviru 21. kola Premijer lige BiH, u sportskoj dvorani „Borik“, dočekuju ekipu Leotara. Nakon pobjede u prošlom kolu nad Iskrom iz Bugojna, Banjalučani žele novi trijumf. Trener crveno-plavih Mirko Mikić je svjestan da njegove igrače očekuje teška utakmica.

"Očekuje nas teška utakmica, Leotar je u dobroj formi i igra im je u uzlaznoj putanji. Pobijedili su četiri uzastopne utakmice te dolaze sa ogromnim samopouzdanjem. Nadam se da nas očekuje neizvjesna utamkica kao što je bilo u Trebinju. Mi imamo određenih problema kao i oni tako da vidjećemo ko će se sutra bolje snaći u svemu tome", rekao je Mikić za naš portal.

Mikić je govorio i o problemima sa povredama.

"Nama nedostaje nekoliko važnih igrača imali smo i manjih problema ove sedmice, ali spremili smo se najbolje što možemo. Momci koji budu igrali će dati sve od sebe da odigramo što bolje, odnosno da odigramo onako kako smo igrali do sada sa jasnim ciljem. Mislim da će to biti dovoljno u svakom smislu", dodao je on.

Trener crveno-plavih na susretu protiv Trebinjaca neće moći računati na ranije povrijeđenog Amara Gračića , Nemanju Milovca i Marka Lukića koji je ozbiljnije povrijeđen. Tadođe, Mikić i dalje ne može računati na Božu Tepića.

"Imali smo još sitnih problema tokom ove sedmice, ali radije bih to zadržao za sebe. Mislim da će ostali igrati, ali moramo pripaziti u kojoj mjeri i koliko", zaključio je glavni strateg crveno-plavih Mirko Mikić.

Derbi kola između Borca i Leotara je na rasporedu sutra od 19 časova. Banjalučani trenutno zauzimaju prvo mjesto na tabeli sa 33 boda dok je na drugoj poziciji Sloboda koja ima šest bodova manje. Leotar je na trećem mjestu sa 25 bodova.

TABELA: Borac m:tel 33, Sloboda 27, Leotar 23, Izviđač CO 21, Gračanica 21, Vogošća 20, Krivaja 18, Konjuh 17, Sloga (D) 17, Maglaj 15, Gradačac 15, Bosna (V) 13, Iskra 13, Sloga (GV/U) 13, Bosna (S) 9.