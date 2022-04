Novak je najbolji na svijetu, čak i na šljaci! Legenda otkrila nove detalje, poslije Medvedeva pao je i Nadal

Novak Đoković se vraća na teren i svi čekamo da vidimo u kakvoj je formi.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković se uskoro vraća na teren i to u Monte Karlu! Već je odradio prve treninge i sparingovao sa Janikom Sinerom, a ovo će mu biti tek drugi turnir ove sezone. Za sada je igrao samo u Dohi, gdje je brzo ispao od Jiržija Veselog.

Ali ta pauza neće ostaviti previše traga na njemu, bar tako misli čuveni trener Patrik Muratoglu. On smatra da bi srpski teniser mogao i ove sezone da osvoji Rolan Garos!

"Rolan Garos je najneizvjesniji u prethodnih 10 ili 15 godina. Ako Novak Đoković bude uspijevao da pobjeđuje dosta između početka sezone na šljaci i tog turnira sve će biti otvoreno. Jer kada je on u najboljoj formi mislim da je i na šljaci najbolji na svijetu", rekao je Muratoglu.

Trener koji se proslavio radom sa sestrama Vilijams i brojnim teniskim šampionima smatra da će u potencijalnom duelu dva velika rivala na Rolan Garosu Novak biti mnogo agresivniji.

"Ako budu morali da igraju jedan protiv drugog u finišu Rolan Garosa ove godine prošlogodišnji meč će im 100 odsto biti u glavi. Rafa će biti napet, a Novak mnogo agresivniji i samopouzdaniji", naglasio je Muratoglu.

Na sve to Nadal će morati da napravi pauzu od mjesec dana zbog povrede rebra, a to bi moglo umnogome da pomogne Đokoviću. Uz to na terenu neće biti ni Danila Medvedeva, koji bi mogao da pauzira i dva mjeseca!

"Ako Novak bude dobio sve turnire dok se Rafa ne vrati? To bi sve promijenilo jer bi Đoković opet bio u punom samopouzdanju. Ali neće biti lako jer nije mnogo igrao, a kada je prošli put bio na terenu brzo je ispao. Moguće je da će isplivati neki džoker poput Alkaraza ili Cicipasa", završio je on.

