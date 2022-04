Đere želi novu senzaciju, sada će imati najveći izazov!

Imajući u vidu da nema ni Rafaela Nadala ni Novaka Đokovića, Đere će u 3. kolu Monte Karla imati možda i najtežeg mogućeg protivnika na zemljanoj podlozi.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se poslije mesec i po dana vratio na teren i nije se proslavio nastupom u Monte Karlu. On je odmah izgubio u svom prvom meču, protiv Alehandra Davidoviča Fokine.

Ali to ne znači da pojedinim srpskim igračima ne ide dobro u Kneževini - Laslo Đere se plasirao u treće kolo turnira, tako izjednačivši svoj najbolji rezultat na turnirima iz Masters 1000 serije!

Đere je u srijedu u drugom kolu turnira savladao Lorenca Sonega, 26. tenisera svijeta. Bilo je 2:0, po setovima 6:4 i 6:4 za srpskog tenisera.

Odlično je Đere počeo meč, stigao do duplog brejka i poveo 4:0, a do kraja seta je Italijan uspio da samo malo smanji zaostatak. U drugom je presudio brejk u devetom gemu i Đere je tako stigao do sigurne pobjede.

U narednoj rundi će imati težak posao - igraće protiv Stefanosa Cicipasa, petog tenisera svijeta i finaliste Rolan Garosa prošle godine.

Đere je do trećeg kola na mastersima stizao 2019. u Indijan Velsu i Madridu, a u Monte Karlu je upravo poboljšao svoj najbolji rezultat. Trenutno je projektovan na 49. mjesto ATP liste, što bi bio skok od čak 13 pozicija!