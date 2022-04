Očigledno je da Novaku fali jedna stvar! Semir Osmanagić o Đokovićevim problemima ove sezone

Semir Osmanagić govorio je o Novaku Đokoviću i njegovoj slabijoj formi tokom 2022. godine.

Novak Đoković je ove godine odigrao samo pet teniskih mečeva i osjeti se da je daleko od svoje najbolje forme. Tako je umalo doživio poraz na startu Serbia Opena pošto je Laslo Đere vodio, igrao bolji tenis, ali na kraju je promašio "zicere" i dozvolio ipak kvalitetnijeg igraču da dođe do pobjede.

Sve to je posljedica premalog broja turnira na kojima je Đoković nastupio ove godine, i to zbog odbijanja da se vakciniše, a ako neko poznaje njegovo stanje od haosa u Australiji onda je to Semir Osmanagić.

Njegov domaćin u tzv. Bosanskim piramidama u Visokom nedavno je ispričao zbog čega se Novak Đoković stalno vraća na ovo pseudoarheološke nalazište gdje skuplja "pozitivnu energiju", a sada je priznao da dok ga je gledao protiv Lasla Đerea nije vidio snagu koju inače ima srpski as.

"Australija još ima uticaj na njega i na njegovo mentalno stanje. Borio se, sa sobom, ali očigledno je bilo da nema snage. Prvi servis je išao 154 km/h, drugi 104... To je iznenađujuće. Očigledno je da nema dovoljno snage, ali s treningom i voljom - kad zacrta to će ostvariti. Čak iako ova godina bude izgubljena u povratku, sljedeća je njegova!", rekao je Semir Osmanagić tokom gostovanja na TV "Prva".

Osmanagić dodaje da Đoković prvenstvo mora da pobijedi samog sebe i da "prelomi u glavi", a da će rezultati biti sve bolji kako bude više igrao i bio u takmičarskom ritmu, dok ga ubuduće u Visokom čeka iznenađenje.

"Ubuduće će Novak moći da ostane i duže pošto pravimo terene sa betonom i šljakom. Tamo ga svi vole i u prijateljskoj atmosferi uživa. Ne bori se Novak sa igračima koji su preko puta mreže, nego sa sobom", poručio je Osmanagić tokom gostovanja u televizijskoj emisiji.

Podsjetimo, Novak Đoković danas poslije 16 časova igra protiv Miomira Kecmanovića.

