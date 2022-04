Novak napravio šou nakon meča - "Nek sačeka još malo": Najbolji na svijetu nasmijan nakon pobjede u Beogradu!

Najbolji teniser svijeta prošao je u četvrtfinale Serbia opena, gdje će opet igrati protiv srpskog tenisera.

Izvor: MN PRESS

Nakon skoro tri i po sata tenisa Novak Đoković je pobijedio Lasla Đerea u svom prvom meča na ovogodišnjem Serbia openu. Iako je meč trajao mnogo duže nego što je očekivao, najbolji teniser svijeta bio je izuzetno dobro raspoložen nakon pobjede.

Dok je davao izjavu na samom terenu Đoković se smijao, zahvaljivao publici, a zatim svom narednom protivniku Miomiru Kecmanoviću obratio na engleskom!

Za početak, najbolji na svijetu se zahvalio navijačima koji su ga do 20.30 gledali na terenu, iako je u Beogradu bilo prilično hladno u tim trenucima.

"Jedno ogromno hvala publici koja je ostala ovako kasno, po ovoj hladnoći. Bili ste izvanredni, fenomenalni, fantastični, teško je opisati čast i privilegiju koju sam imao dok sam igrao pred vama", počeo je Đoković i dodao nekoliko riječi o protivniku:

"Žao mi je što je samo jedan mogao da bude pobjednik danas jer je bio meč za istoriju. Laslo je diktirao meč i bio bolji igrač. Igrao sam na mišiće i uspio da stignem do pobjede. Čestitke Laslu, žao mi je što se ovako završilo", rekao je Novak.

Upitan kako se osjeća nakon iscrpnog meča, Novak nije htio da kaže koliko je umoran...

"Nikad svježije! Ne znam šta drugo da ti kažem, ne smijem drugačije. Spreman sam. Znam da moj protivnik gleda ovaj intervju. Nikad se jače i svježije nisam osjećao", zaključio je Novak Đoković.

Naredni protivnik biće mu još jedan srpski teniser, a Novak ga je "upozorio" prije meča!

"Mića je u formi života, posljednja tri-četiri mjeseca bilježi rezultate karijere. Mlad je i perspektivan, veliki potencijal, može da dogura do svjetskog vrha. Ali nek sačeka još malo. Da prevedem na engleski? Mićo, wait a little bit, please", uz osmijeh je dodao Novak.

Najbolji srpski sportista već sutra će ponovo na teren, kada će mu rival biti Miomir Kecmanović koji tokom 2022. godine igra u impresivnoj formi. Za to je zaslužan i čovjek koji je u karijeri pobieđivao Novaka Đokovića.