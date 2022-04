Njega je Tajson prebio! Isplivali svi detalji, provocirao legendu, a dva puta je bio u zatvoru!

Poznato je i ko je čovjek koji je u avionu provocirao Majka Tajsona, pa dobio nokaut. Ima kriminalnu prošlost.

Nije baš pametno provocirati jednog od najboljih boksera svih vremena Majka Tajsona. Na teži način je to naučio jedan čovjek u avionu. On je na letu od San Franciska do Floride zbog gluposti koje je napravio dobio nokaut od legende.