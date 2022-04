Legendarni bokser optužen za silovanje! Svi ga pamte po slikama u ženskom donjem vešu, a sada je opet napravio skandal!

Čuveni bokser Oskar De La Hoja je optužen da je silovao djevojku, a poslije njenih izjava se i on oglasio.

Izvor: Profimedia

Skandal potresa bokserski svijet! Legendarni Oskar De La Hoja se suočava sa ozbiljnim optužbama. Jedna djevojka (24) tvrdi da ju je čuveni bokser silovao i to više puta. Ona je podnijela tužbu protiv njega i tom prilikom je otkrila sve detalje.

Djevojka je željela da ostane anonimna, ali je da list "Los Anđeles Tajms" imao uvid u optužnicu i objavili su detalje koji se tamo nalaze. Prema njihovim navodima to se dogodilo više puta.

Navodno je De La Hoja dva puta imao intimne odnose sa njom protiv njene volje.

"Prvi put se to dogodilo u destileriji 'Kasa Meksiko' kada je ona otišla do njegove sobe da ga probudi. Ona je ispričala da ju je De La Hoja tada uvukao u krevet i da je silovao. Potom se isto dogodilo po povratku u Los Anđeles u njegovoj kući. On je tada njoj pokazao jedno seksualno pomagalo koje je potom iskoristio na njoj protiv njene volje", piše u tekstu.

Poslije svega toga se oglasio i nekadašnji američki bokser.

"Nažalost, živimo u takvom svijetu da se vijesti tako brzo šire bez ikakve potvrde. U pitanju su netačne insinuacije, ne postoji nikakav dokaz za laži koje su iznesene", rekao je De La Hoja za "TMZ sport".

Oskar je u svijetu sporta poznat po nadimku "Zlatni dečko boksa". Počeo je rano da se bavi ovim sportom, sa svega 19 godina je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine.

Izvor: Twitter/ChugMySox

Jedno vrijeme su se na internetu pojavljivale njegove fotografije u ženskom vešu. Tada je negirao da je to on, da bi kasnije priznao da je to tačno i da je tada koristio kokain. Upao je u problem sa alkoholom, morao je da se bori sa bolesti zavisnosti.

Što se bokserske karijere tiče osvojio je 11 različitih titula u šest težinskih kategorija, od superpera do srednje. Najpoznatije borbe su sa Flojdom Mejvederom i Menijem Pakjaom. Obje je izgubio, a u penziju je otišao 14. aprila 2009. godine. Potom je 2018. godine pričao da razmišlja da se kandidtuje za predsjednika Amerike, na kraju to ipak nije učinio.