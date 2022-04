Novak otvoreno o promjenama u timu, zbog ovoga je Vajda otišao! Đoković odgovorio na pitanje - stiže li novi trener?

Novak Đoković je poslije poraza u finalu Serbia opena pričao i o svom timu i promjenama. Vajdi, Amanoviću, Griču, Ivaniševiću...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Novak Đoković je stao na posljednjem koraku. Nije uspio da podigne pehar pred srpskom publikom. U finalnom meču Serbia opena je poslije tri seta izgubio od Andreja Rubljova.

Ruski igrač se na kraju radovao, a prvi je na konferenciju za medije došao Srbin. Pričao je o raznim temama, a jedna od njih bila je ceremonija po završetku meča. Tada je imao emotivne scene i posebne poklone za ljude koji su imali veliki uticaj na njegovu karijeru. Marijan Vajda, Nikola Pilić, Miljan Amanobić i Gebhard Fil Grič.

Upravo je to bilo jedno od glavnih pitanja na konferenciji za štampu.

"Sa Gričom sam raskinuo saradnju godinama, Marijan je mnogo putovao i kao igrač i kao trener mnogih igrača, umorio se. Prosto je došlo do sporazuma o raskidu, nismo to ozvaničili, zato i jesmo organizovali ovaj događaj. Uveličali smo malo sve što smo zabiležili, a puno toga smo uradili. Miljan ima troje djece, planiramo velike stvari u ovom teniskom centru, pokrenuli smo koncept koji će prerasti u tenisku akademiju i nosilac je stručnog štaba da bi se napravila velika stvar u tom smislu. Mora da bude posvećen projektu. On je čovjek od povjerenja, drago mi je što je prihvatio da nosi ovu izvrsnu priču koja će biti bitna za budućnost tima."

Usluhedilo je novo pitanje, da li će se neko drugi priključiti timu?

"Ne za sada, tu su Ulises Badio, Marko Panjiki i Goran Ivanišević, to je to", zaključio je Đoković.

