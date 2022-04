Jako me boli, loše sam! Nadal se vraća, ali je očajan: Ne mogu ništa, valjda će biti bolje do Rolan Garosa!

Rafael Nadal je priznao da je daleko od najbolje forme pred turnir u Madridu.

Rafael Nadal ove sezone igra u sjajnoj formi, ali je poslije 21 uzastopne pobjede na kraju konačno poražen od Tejlora Frica u finalu turnira Indijan Velsu. Poslije tog meča se i povrijedio i pauzirao je mjesec i po dana.



Sada se vraća na teren na turniru u Madridu, gdje bi mogao da se sastane i sa Novakom Đokovićem, ali sam je priznao da je i dalje od idealne forme. Jednostavno godine i povrede ga usporavaju...

"Trenirao sam jako malo, moje rebro me i dalje boli, a posljednje dvije nedjelje su bile jako bolne i loše. Skoro da ništa nisam mogao da radim i Madrid će biti jako težak za mene. Ali vjerujem da ću se spremiti za Rolan Garos", rekao je za "As".

On je u Madridu prisustvovao osvajanju titule Real Madrida i čak je izveo početni udarac, a nakon toga je u razgovoru sa medijima priznao da nema prevelike ambicije u Madridu.

"Stigao sam u posljednji čas, realnost je da se trudim svaki dan na treningu i da hoću da vidim koliko daleko mogu da dođem. Ipak je turnir u Madridu, a u glavi mi je Rolan Garos za tri nedjelje. Za to će me spremiti samo svakodnevni trening", naglasio je on.

Na kraju je istakao da mu je u narednim nedjeljama cilj samo da stigne što zdraviji u Pariz na drugi grend slem u sezoni.

"Svjestan sam da će ovo biti komplikovan turnir, ali najvažnije je da stignem zdrav na Rolan Garos. Vjerujem da ću biti u mnogo boljem stanju za tri nedjelje", zaključio je Nadal.