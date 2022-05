Legenda brine za Đokovića: Psihički nije na pravom mjestu!

Nekadašnji trostruki grend slem šampion se zabrinuo za formu i stanje Novaka Đokovića.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković se polako vraća na teren, pošto je nakon finala u Beogradu odlučio da zaigra u Madridu. Ove sezone će mu to biti tek četvrti turnir, a mnoge zanima u kakvoj će biti formi.

Nekadašnjeg trostrukog grend slem šampiona u dubl konkurenciji Marka Noulsa su neki mečevi najboljeg na svijetu ove sezone iznenadili.

"Pa, mislim da sam malo iznenađen nekim mečevima. Znam da je imao problema i da je bio pod stresom jer ne može da igra zbog kovid protokola, ali nije me previše iznenadio poraz od Davidovič Fokine koliko me je iznenadilo to kako se ugasio u tom trećem setu", ispričao je Nouls.

Ipak, tokom karijere Novak je više puta pokazao da je jedan od najspremnijih tenisera na svijetu, a zbog toga nekadašnji dubl specijalista sa Bahama ne želi da ga otpiše.

"Vidjeli smo Novaka toliko puta i nakačili smo mu etiketu super-čovjeka! On je nevjerovatan šampion, psihički je mašina. Ali znate, nakon što je dobio taj drugi set samo je nestao. Ali kao što sam ranije rekao, mislim da trenutno psihički nije tamo gde bi trebalo da bude. Ipak ne otpisujem ga, to je sigurno. Znam da ćemo vidjeti drugog Novaka Đokovića možda malo prije Rolan Garosa, a na Rolan Garosu sasvim sigurno", završio je Nouls.