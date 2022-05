Marej uzeo posebne lijekove - servira jače i trči brže nego ikad: Ima metalni kuk, ali sredila ga je skandal doktorka!

Novak Đoković će protiv Endija Mareja imati vrlo zanimljiv izazov. Iako je Britanac daleko od stare forme, interesantno je da servira jače i trži brže nego što je to bilo prije operacije. Razlog je suplement.

Izvor: Profimedia

Čuveni britanski teniser Endi Marej će u podne izaći na megdan svom velikom rivalu Novaku Đokoviću sa kojim nije dijelio teren pet i po godina, prije svega zbog povrede koja ga je potpuno sklonila iz teniskog vrha.

Marej se borio da se vrati tenisu uprkos velikim problemima sa kukom, a zbog nove specijalne pozivnice zaigrao je na mastersu u Madridu i to vrlo dobro. Iznenadio je pobjedama nad Dominikom Timom i Denisom Šapovalovim, pa su se mnogi zapitali šta je tajna sve bolje njegove igre...

Britanski list "Telegraf" otkriva da Marej u posljednje vrijeme sarađuje sa Evom Karneiro, nekadašnjom doktorkom u timu Čelsija koja je zbog skandala sa Murinjom otišla iz kluba i otpočela novi biznis.

Karneiro sarađuje sa jednom bolnicom za ortopediju i sportsku mediciju iz Katara, gdje je dobila posao uoči Svjetskog prvenstva, dok je takođe nedavno kupila i jedan fudbalski klub. Ipak, medicina joj je prioritet i čini se da je na tom polju vrlo uspješna, što može da potvrdi i Endi Marej.

Na savjet Eve Karneiro, bivši teniski broj "1" počeo je da koristi specijalni suplement na bazi kolagena i to je dalo efekta. Prvi podaci govore da je Marej počeo znatno bolje da servira, čak 10 km/h brže nego što je to bilo 2017. godine dok je bio u punoj snazi. Uz sve to, skočila je i njegova brzina na osnovnoj liniji i sada djeluje kao potpuno drugi teniser, iako podsjetimo ima ugrađen metalni kuk i igra na sopstveni rizik.

"Endi Marej je vrlo obrazovan i zainteresovan je za nauku i kako može da mu pomogne. Mi kao profesionalci iz oblasti medicine otkrivamo da su neke stvari za koje smo mislili da su nemoguće - ipak moguće kod njega", poručila je Eva Karneiro u intervjuu za britanski "Telegraf".

"Sportisti poput Nadala i Mareja probijaju sve granice. Jedinstveni su, inteligentni i obrazovani, spremni su da poslušaju savjete i prihvate izazove".

Đoković protiv Mareja inače vodi 25:11 u međusobnom skoru, a posljednji meč odigrali su u Dohi kada je Srbin slavio u tri seta.

