Naravno da mogu da pobijedim Novaka! Španska senzacija puca od samopouzdanja!

Mladi Karlos Alkaraz izlazi na teren protiv Novaka Đokovića i misli da zna kako da pobijedi.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će se za mjesto u finalu Madrida boriti sa mladom nadom Karlosom Alkarazom, 19-godišnjim Špancem koji je uspio da porazi Rafaela Nadala u četvrtfinalu.

Mladi Alkaraz igra sjajno ove sezone i sada je posle uvodna dva poraza u duelima sa Nadalom konačno uspeo da pobedi jednog od svojih idola. Žreb mu nije bio naklonjen, pa će tako već od 16 časova morati na teren protiv najboljeg na svijetu.

Poslije pobjede nad Nadalom on je uveren da može da pobijedi Đokovića, a zna i koga da pita za savjet!

"Naravno da mogu da pobijedim! Koncentrisan sam na sutrašnji meč i poslaću poruku Davidu Nalbandijanu da vidim kako je on to uspio da uradi", istakao je on i dodao:

"Boriću se i vidjećemo šta će se desiti!"

Nalbandijana, inače trenutno trenera Miomira Kecmanovića, pomenuo je zbog njegove pobjede na mastersu u Madridu 2007. godine. Tada je Argentinac u prestonici Španije pobijedio svu trojicu iz "Velike trojke": Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.