Luis Hamilton prijeti povlačenjem: Prst u oko F1 - prstenje, satovi, pirsinzi i poruka: Gdje ste bili 16 godina?

Luis Hamilton je bio bijesan zbog novih pravila koje je FIA donijela u aprilu.

Izvor: YouTube/screenshot/Guardian sport

Luis Hamilton je ponovo zaprijetio da će se povući iz Formule 1! Sada su razlog za to FIA pravila koja se tiču oblačenja i nakita.

Sedmostruki F1 šampion je prije trke u Majamiju na kojoj je završio kao šesti rekao da neće da se takmiči ukoliko FIA bude insistirala na novim pravilima. Novi set pravila nalaže da vozači ne smiju da nose nikakav nakit dok su u vozilu.

Hamiltonu bi zbog toga bilo zabranjeno da nosi prstenje, pirsinge, satove, narukvice i sad ostali nakit koji nije u skladu sa propisima.

"Kada su mi rekli za zabranu nošenja nakita pričali su da je to zbog bezbijednosti. Pitao sam ih: 'A šta je sa prethodnih 16 godina?' Nosim nakit 16 godina i to do sada nije bio problem. Osjećam da je ovo korak unazad, mislim da treba da se bavimo bitnijim stvarima. Uradili smo velike stvari, ovo je tako malo", rekao je vozač Mercedesa.

Hamilton se na konferenciji pojavio sa prstenom na svakom prstu, tri sata i nekoliko narukvica. Uz to imao je i pirsing u nosu koji ne može da skine čak i kada bi htio.

"Ako mi zabrane neka im bude. Imamo rezerzvnog vozača koji je spreman da vozi za vikend. Svakako ima mnogo toga da se radi u gradu", otkrio je Hamilton.

U Majamiju mu je dozvoljeno da se trka, a vidjećemo već na narednoj trci da li će FIA probati da ga kazni.