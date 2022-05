Pobjeđivao Federera, a sad spava sa kalašnjikovom! Mrzim Ruse, neću oklijevati da pucam!

Sergej Stahovski je nedavno završio tenisku karijeru, a sada je na linijama fronta.

Izvor: Profimedia/AFP/Emmanuel Duparcq/Twitter/@GMB/Printscreen

Rat u Ukrajini i dalje traje, a na frontu se nalaze i neki sportisti. Jedan od prvih koji se vratio u svoju zemlju da se bori bio je doskorašnji teniser Sergej Stahovski.

On je samo nekoliko mjeseci prije početka rata završio karijeru pošto je izgubio u kvalifikacijama za Australijan open. Nekadašnji 31. igrač svijeta se pitao šta da radi poslije "penzije", kada je izbio rat.

"Nisam mogao da vjerujem slikama koje sam gledao. Pokušavao sam da shvatim gdje mi je porodica i u koliko su lošoj situaciji", rekao je sada za BBC.

Ipak, teniser koji je 2013. godine na Vimbldonu savladao Rodžera Federera brzo je odlučio da mu je mjesto na frontu.



"Nije to bio odgovor koji je željela da čuje i uznemirila se. Ali igrao sam sa ponosom u Dejvis kupu za moju reprezentaciju 17 godina i iskreno ne znam kako bih ja mogao da budem neko ko će ostati van onoga što se dešava u mojoj zemlji. Zapravo sam se iskrao. Djeca su gledala crtane i nisam želio da ih uznemirim. Samo me je najmlađe vidjelo i pitalo: 'Tata gdje ideš?' Imao sam ranac i samo sam rekao da ću se brzo vratiti", ispričao je on.

Teniser koji se i ranije javljao sa ratišta sada je otkrio da je spavao sa puškom pored sebe.

"Nismo znali kada će da uđu u Kijev i kada će početi jače granatiranje, a tako je bilo i sa Harkovom. Praktično smo spavali sa kalašnjikovom pored sebe jer kada udare moramo da budemo spremni", rekao je on.

Tokom rata bio je i u kontaktu sa Novakom Đokovićem, a sada je govorio i o dešavanjima u Buči.

"Stvari koje su tako uradili su nehumane. Ne može se opisati mržnja koju osjećam prema ruskoj vojsci jer ljudi koji su tamo živjeli to nisu zaslužili. Nisu oni bili dio rata, nisu htjeli da se miješaju, bili su samo civili kojima nije dozvoljeno da žive", iznio je Stahovski svoje viđenje stvari.

Na kraju je na pitanje šta bi uradio da vidi ruskog vojnika rekao:

"Ne bih nimalo oklijevao. Ako bih vidio ruskog vojnika, znam šta bih uradio."