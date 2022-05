Šmekerska izjava Novaka - sjetio se Rodžera i Rafe: Ispisao istoriju i pomenuo rivale, a onda poslao poruku pred finale!

Novak Đoković je ostvario 1.000 pobjedu na ATP turu, a već u nedjelju od 16.00 časova će pokušati da stigne i do 1001. trijumfa i 38. masters trofeja.

Izvor: Sportklub/Printscreen

Novak Đoković se plasirao u finale mastersa u Rimu, gdje će se boriti za svoj šesti trofej na turniru u "vječnom gradu".

Ali ova pobjeda nije bila tek bilo kakva, pošto je najbolji teniser svijeta protiv Kaspera Ruda ostvario 1.000 trijumf u karijeri.

Đoković je došao do velikog jubileja na ATP turu, a poslije pobjede 6:4, 6:3 nad Norvežaninom, dobio je i tortu od organizatora.

"Igrao sam veoma dobro. Počeo sam fantastično, 4:0, a onda sam malo usporio. Nisam se tako dobro osjećao na terenu nekih 15-20 minuta i on je to iskoristio. Bilo je važno da završim taj set. Bilo je gusto na početku drugog seta i osjećao sam da mogu da napravim brejk. Igrao sam vrlo dobro i u posljednja četiri gema i nadam se tom nivou i sutra u finalu", počeo je Đoković.

On je potom istakao da je želio da uradi ono što su prije njega uspjeli Rodžer Federer i Rafael Nadal.

"Hvala turniru i publici što smo proslavili tu hiljadarku. Gledao sam Rodžera i Rafu kako su oni to proslavljali pa sam i ja jedva čekao da to uradim. Veoma sam privilegovan što sam imao toliko pobjeda na ATP turu. Prošlo je mnogo vremena od moje prve pobjede na ATP turu i nadam se da će ih biti još mnogo."

U finalu će igrati protiv Stefanosa Cicipasa, čovjeka koji je protiv njega vodio 2:0 u finalu Rolan Garosa prošle godine. Ipak, Đoković je slavio nakon velikog preokreta.

"Još jedno finale protiv njega, na jednom od najvećih turnira na svijetu. On je u formi, posljednjih godina je među dva-tri najbolja igrača na šljaci posebno. Osvojio je Monte Karlo, dolazi do završnica turnira na šljaci, tako da me čeka težak meč. Igrali smo duge mečeve i četvrtfinale koje je trajalo dva dana. Ali sam spreman za veliku borbu", poručio je Novak Đoković.