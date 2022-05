Republika Srpska rafting centar svijeta! Vrbas i Tara spremni za dolazak najboljih na planeti

Banjaluka i Foča, odnosno rijeke Vrbas i Tara, ugostiće najbolje raftingaše planete u narednih sedam dana.

Republika Srpska će u narednih sedam dana biti rafting centar svijeta!

Od 25. maja do 1. juna, u Banjaluci i Foči, na rijekama Vrbas i Tara, biće održano Svjetsko prvenstvo, za koje organizatori najavljuju da će biti najspektakularnije do sada.

Banjaluka će po drugi put ugostiti najbolje raftingaše svijeta. Prvi put se to dogodilo prije 13 godina, dok Foča i rijeka Tara nikad do sada nisu bili domaćini jedne ovakve manifestacije.

"Hvala vam, u ime Međunarodne rafting federacije, da ponovo dođemo u vaš prelijepi grad. Ovo je 19. prvenstvo svijeta koje organizujemo, drugi put smo u Banjaluci i svi smo veoma uzbuđeni, a najviše takmičari, što imamo priliku da boravimo ovdje.Ovo je moj treći dolazak u Banjaluku. Prvi put sam bio 2009. godine, kad smo takođe organizovali prvenstvo svijeta, a potom sam dolazio prije tri godine, kad je Banjaluka bila domaćin Evropskog prvenstva. Sigurno je da svi mi u Međunarodnoj rafting federaciji smatramo Banjaluku jednom od najboljih destinacija za rafting na planeti. Radujemo se, svakako, odličnom događaju i sjajnoj organizaciji ovog prvenstva", istakao je predsjednik Međunarodne raftinf federacije Džo Vilis Džons na konferenciji za novinare.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, podvukao je da je praktično sav posao oko pripreme i organizacije jedne ovakve manifestacije završen.

"Preostala je još jedna važna stvar, a to je da sve naše Banjalučane, građane cijele Republike Srpske BiH, i šire od toga, pozovemo da budu najbolja publika, da budu najbolja moguća podrška svim takmičarima koji dolaze iz cijelog svijeta. Želimo da banjalučke ulice i svi prilazi Vrbasu koji budu dostupni budu mjesta gdje ćemo doći i uživati u nečemu što se ne dešava u našem gradu svaki dan ili svake godine. Zbog toga je za nas značajno da možemo da kažemo da smo domaćini jednog ovakvog događaja. U ovoj fazi godine, ovo je najveći događaj za Banjaluku, a posebno želim da naglasim samu ceremoniju otvaranja koja je zakazana za ovaj četvrtak od 21 čas. Duž obala Vrbasa, od Zelenog mosta, Gradskog mosta, pa sve do Kastela, pozivam sugrađane da dođu i budu dio takvog spektakla koji će grandioznošću podsjećati na otvaranje Olimpijskih igara, prema svemu onome što pripremamo. Tu atmosferu smo posebno akcentovali i samom događaju će dati poseban značaj i duh. Smatram da će upravo to otvaranje pokazati značaj ovog događaja i koliko je drugačiji. Važno je da pokažemo našu pažnju u tom pravcu i da svi kao grad i država pokažemo koliko rafting predstavljaju duh, dušu i identitet grada", poručio je Stanivuković, koji je ujedno i predsjednik Organizacionog odbora.

Mario Đuran, pomoćnik ministra za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske, izrazio je zadovoljstvo što Banjaluka i Republika Srpska imaju Rafting klub Kanjon.

"Zahvaljujući njima, Republika Srpska će ovih dana biti rafting centar svijeta. Hvala svim ljudima, organizatorima, tehničkom osoblju, svima onima koji su doprinijeli na bilo koji način u organizaciji jednog ovakvog događaja. Molim vas da budemo dobri domaćini, da se ljudi koji su došli sa strane osjećaju kao kod kuće u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske je podržala ovaj događaj u finansijskom i tehničkom smislu. Nadam se da su organizatori zadovoljni, potrudili smo se da sve bude u zakazanom roku kako bi imali što manje problema u organizaciji", poručio je Đuran.

Aleksandar Pastir, predsjednik kluba i prvi čovjek prvenstva, uvjeren je da će rafting u budućnosti biti uvršten u olimpijski program.

"Mislim da će Banjaluka i Foča, odnosno Vrbas i Tara, učiniti mnogo da tako i bude. Sve ovo radimo upravo zbog toga da pokažemo na kojem nivou je rafting kao sport. Zato moram malo da se vratim i u istoriju. Prije dvadeset godina se na prostoru Balkana jako malo znalo o raftingu kao sportu. Od tog prvog dana, kad smo kao klub donijeli rafting na ove naše prostore, mnogi su nam se podsmijavali, sve ovo proglašavali nemogućim, ali mi smo pokazali da možemo da organizujemo dva prvenstva svijeta", rekao je Pastir, naglasivši zbog čega je Banjaluka možda i najbolji izbor za organizaciju jedne ovakve manifestacije.

"Prije svega, zbog tehničkih stvari oko same organizacije. Veoma je teško naći u svijetu ovakve destinacije, da imate veliki grad, pristupne puteve, magistralne puteve koje ćemo zatvoriti za gledaoce i takmičare, da imate rijeku sa osvijetljenom stazom, jedinstvenu na svijetu za noćni slalom. Imate i rijeku Taru koja je jedinstvena u Evropi."

Pastir je naglasio da će trke u sklopu ovog prvenstva svijeta biti održane na četiri logistički teške lokacije.

"Međutim, naši ljudi u Rafting klubu Kanjon kroz dvije decenije organizacije ne smtraju to teškim poslom. Za nas, a siguran sam i za predsjednika, veći je posao da se mi obraćamo medijima i radimo sve ovo. Sve je praktično spremno, uređeno, 'zategnuto' i takmičenja mogu da počnu."

Tri discipline će se održati na rijeci Vrbas, a jedna na Tari. U Banjaluci će se održati sprint, hed tu hed i slalom, a najzahtjevnija disciplina voziće se u Foči, u trajanju od 60 minuta.

"27. i 28. juna voziće se prve dvije discipline na lokaciji Bijeli buk, 29. maja je spektakularni noćni slalom, a dan kasnije zajednički konvoj kreće za Foču, gdje će nas dočekati građani i načelnik Foče. 31. maja je zvanični trening, a onda 1. juna spust kao logistički najteža disciplina. Sve je praćeno činjenicom da sve takmičare, sudije, sigurnosne timove, moramo da prebacimo sa ove lokacije na Taru, organizujemo povratak ljudi kućama, tamo da samo sa te strane možete da zamislite koliko je sva ova organizacija zahtjevna."

Predsjednik Rafting kluba Kanjon govorio je i o temi koja zanima sve građane Banjaluke – obustavi saobraćaja u određenim dijelovima grada tokom prvenstva svijeta.

"Po rješenju o obustavi, saobraćaj će biti u potpunosti stopiran od tzv. 'nule' do Hidroelektrane Bočac, međutim ono što je novina u samoj organizaciji prvenstva, gdje se zahvaljujemo i policiji, jeste da smo uspjeli uz pomoć 100 redara da omogućimo našim građanima da dođu na samu lokaciju svojim vozilima. Iznad Krupe 6 kilometara organizovali smo jednu traku kako bi svi koji žele da dođu u tome i uspjeli. Svi će biti dočekani, okrenuće se prema Banjaluci i moći će da priđu samom dešavanju", zaključio je Pastir.

