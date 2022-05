Prvi put je bio protiv Novaka Đokovića! Cijeli stadion je gledao u njega - niko Noleta ne poznaje tako dobro! (FOTO)

Legendarni teniski trener ovog puta je bio na suprotnoj strani od Noletove.

Izvor: Eurosport/Printscreen

Slovački teniski stručnjak Marijan Vajda (57) zauvijek će pamtiti ovu srijedu, 25. maj, jer je prvi put u trenerskoj karijeri bio rival Novaku Đokoviću. Njih dvojica su uz kratki prekid 2017. sarađivali čak 16 godina, a sada je Vajda uz svog zemljaka Aleksa Molčana. I splet okolnosti je doveo do toga da Slovak i Srbin odigraju međusobni meč na Rolan Garosu.

Đoković i Molčan sreli su se u drugom kolu u Parizu i svima je bilo neobično da gledaju kako Vajda ovog puta ne sjedi u Novakovom boksu, već na sjedištima predviđenim za Noletovog rivala. Srbin i Slovak zajedno su osvojili više od 80 trofeja, oborili rekord u broju nedjelja na prvom mestu ATP lige... Vajdin rad je bio toliko uspješan kraj Đokovića da ga je i Olimpijski komitet Srbije proglasio za najboljeg trenera za 2010. i 2011. godine.

Đoković se zvanično rastao sa Vajdom ovog proljeća na "Serbia Openu", gdje je održao emotivan govor i uručio poklone svojim bivšim saradnicima, među kojima je i Miljan Amanović i Fil Grič.

"Hvala Novaku za sve što si uradio za mene prethodnih godina, uživao sam u većini vremena. Hvala i porodici Đoković koja me je izabrala na početku kada su odlučivali ko će raditi sa Novakom. Hvala i mojoj porodici, koja me je podržala. Na kraju, hvala i meni što sam to uspio", rekao je tada Vajda, na rastanku sa najboljim teniserom na svijetu.

