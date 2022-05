Zaboravio si kad nisi imao novca, pa sam te slao kući! Kirjos i Tomić se svađaju pred svima - "Niko te ne voli!"

"Javi mi se ako ti treba pomoć", odgovorio je Kirjos na takođe žestoke optužbe.

Australijski teniser Bernard Tomić (29 godina) ušao je u žestoku raspravu pred cijelim svijetom sa svojim zemljakom Nikom Kirjosom (27) i otvoreno su jedan drugom pokazali koliko se ne podnose.

Tomić, svojevremeno 17. igrač svijeta, odavno nije na nekadašnjem nivou i trenutno je čak na 418. poziciji na ATP listi i poručio je Kirjosu (76. na svijetu) da je ljubomoran na njega i na njegova dostignuća sa početka karijere.

"Jedino logično objašnjenje je da sam mu idol. Uvijek je bio u mojoj sjenci dok je odrastao. Zato svaki put kad neko pomene moje ime pred njim, svaki put mu to uđe pod kožu. On zna da ne može da opet ispiše istoriju. Postavio sam rekorde sa 16, 17, 18, 19 godina... Bio sam najmlađi učesnik četvrtfinala na grend slemu, na Vimbldonu, najvećem turniru na svijetu. Bio sam najmlađa osoba koja je dobila meč na Australijan openu, sa 16 godina. Bio sam najmlađi Dejvis kup reprezentativac Australije i još nekoliko stvari. Mislim da sam bio najmlađa osoba koja je ostvarila pobjedu na grend slemovima, takođe. Volio bi da sve to moje poništi, da može, ali zna da ne može. On zna da je moj stil dominantan i da će izgubiti", rekao je Tomić.

Kirjos i Tomić nisu odigrali nijedan međusobni meč u seniorskoj konkurenciji

Kirjos mu je odgovorio pominjući i neke detalje i iz privatnog života i njihovog odnosa.

"Ha-ha, Tomiću hajde da ne zaboravimo kada sam ti platio let kući iz Šangaja, jer nisi imao novca. Ha-ha-ha da opet napišemo istoriju, a ti si najomraženiji sportista u Australiji. U pravu si, niko to ne može da preuzme od tebe", napisao je Kirjos.

On je potom objavio posljednje Tomićeve rezultate, među kojima su poraz protiv 374. tenisera svijeta, Korejca Junsonga Čunga u Meksiku i neuspeh u duelu protiv 453. igrača ATP liste, Španca Adrijana Menendeza-Maseirasa...

"Bernarde, nisam shvatao koliko je ovo loše. Javi mi se ako ti trebam da te podsjetim kako se igra. Bože...".

