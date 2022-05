Đoković i Nadal igraju najveći meč u istoriji! Mats Vilander otkrio zašto publika navija protiv Novaka - očigledno je!

Đoković sve to pretvara u motiv – 'E, sad ću da vam pokažem ko je najbolji na svijetu'!

Izvor: Eurosport/Screenshot

Komentator Eurosporta i čuveni teniser Mats Vilander (57) ne može da dočeka utorak i spektakularno četvrtfinale Rolan Garosa, Novak Đoković – Rafael Nadal. Šveđanin smatra da će to biti najveći teniski meč u istoriji, s obzirom na ulog u borbi za grend slem, s obzirom na to da Srbin i Španac vode tijesnu trku na "vječnoj listi" i da bi ovo mogao da bude jedan od posljednjih velikih turnira za Nadala, što je i sam priznao.

"Nevjerovatno sam uzbuđen, jer se sjećam da sam prošle godine, kada su igrali u polufinalu, rekao da je to možda najvažniji meč u istoriji tenisa, zato što će pobjednik tog meča verovatno osvojiti 20. grend slem turnir. U međuvremenu je Novak osvojio 20, a Nadal 21. Sada to ponovo govorim. Ozbiljno mislim da moramo da uživamo u ovom trenutku, jer ne znam još koliko puta će ovi momci moći da igraju ovdje na Rolan Garosu ili na US openu. Da li će obojica da pobjeđuju uvijek sve do polufinala?", rekao je Vilander.

On je rekao da se od Đokovića i Nadala uvek zahteva najviše i da sada cijeli svijet ima nevjerovatnu priliku da uživa u igri takva dva asa.

"Novak je nevjerovatno snažan, izgleda odlučno kreće se nevjerovatno dobro. Igra najagresivnije od kad ga gledam, istovremeno pogađa drop-šot udarce u pravo vreme, koristi energiju publike, a očigledno je da oni navijaju za autsajdera, a protiv Novaka. Đoković sve to pretvara u motiv – 'E, sad ću da vam pokažem ko je najbolji na svijetu' i to govori i njegov govor tela. To mu pomaže", smatra Šveđanin.

Ta netrpeljivost publike prema Đokoviću vidi se čak i na mečevima Rafaela Nadala, kada zvižde na pomen imena srpskog tenisera.

"Očekujem da isto bude i protiv Rafe, jer niko ne navija protiv Nadala u Parizu, ko god bio na drugoj strani terena. Mislim da će ta emotivna bitka da bude nevjerovatna. Nadam se da ću naći mjesto na stadionu da to gledam", dodao je Vilander.

Svi jedva čekaju utorak i teniski spektakl u Parizu.