Selili Novaka zbog Alkaraza i Nadala, a Srbin kaže - "hvala vam": Ne poštuju Đokovića, a on im je ovako odgovorio!

Novak Đoković je govorio o tretmanu na Rolan Garosu i selidbi sa glavnog stadiona "Filip Šatrije".

Srpski teniser Novak Đoković odigrao je još jedan strašan meč na Rolan Garosu. U drugu nedjelju turnira ušao je bez izgubljenog seta, pošto ni Dijego Švarcman nije mogao da mu parira.

Đoković je slavio 3:0 (6:1, 6:3, 6:3) i tako je ponovo stigao do četvrtfinala i tako je nastavio svoj 13-godišnji niz na Rolan Garosu da dođe najmanje do ove faze na turniru. Iznenadio se podatkom, nasmijao zbog njega, pa je odmah upitan šta misli o svom narednom protivniku - što će biti bolji iz duela Rafaela Nadala i Feliksa Ože-Alijasima.

"Feliks je super tip, stalno napreduje i čini se po rezultatima da ide u veoma dobrom pravcu. Nije mu šljaka omiljena, ali je i tu napredovao, igrali smo u Rimu prije desetak dana. Pobijedio sam u dva teška seta, ali odlično je servirao i čini mi se da je sjajan tip, kao što je i sportista. Odlično udara lopticu na sve načine, zaista je kompletan teniser. A svi čekaju taj meč sa Nadalom od kada je izažao žrijeb... Drago mi je što nisam mnogo vremena bio na terenu jer znam da kada igraš sa njim - to je fizička bitka, pored svega ostalog. To je najveći izazov na Rolan Garosu", kazao je Novak Đoković na konferenciji za medije i potom dodao:

"Spreman sam za obojicu, ali sam fokusiran na samog sebe".

Novak Đoković je iznenađujuće svoj meč protiv Dijega Švarcmana igrao na stadionu "Suzan Lenglen", što mu je već drugi put na turniru da nije na glavnom terenu.

Mnoge je iznenadio takav odnos organizatora prema braniocu titule, ali Đoković poručuje da mu je na kraju bilo "sasvim okej" da igra popodne pošto bi Švarcman bio daleko opasniji uveče. Uslovi su drugačiji pošto loptica sporije odskače, a bilo bi i hladnije...

Ipak, u takvim uslovima bi se bolje snašao Đoković da recimo igra protiv Rafaela Nadala.

"Najbolji igrači imaju svoje zahtjeve, ali to nije uvijek ispoštovano. Na kraju TV brodkasteri odlučuju i ti moraš tome da se prilagodiš. Nekada je bolje da igraš uveče, nekada tokom dana. Nema standarda, nema formule koja uvijek funkcioniše. Mnogo sam mečeva osvojio pod reflektorima", poručio je Đoković.

Srpski as je poručio da su mu titule koje je osvajao na Rolan Garosu najteže do kojih je dolazio u karijeri i da mu je zato značajno da trijumfuje ponovo, a osvrnuo se i na to šta nosi prvo mjesto na ATP listi.

"Najbolja stvar i najgora je biti broj jedan. Ali, to je najveći izazov u ovom sportu, drago mi je što sam toliko dugo broj jedan i to je bio najveći izazov u svakoj sezoni. Biti u eri sa Nadalom i Federerom, velikanima sporta, to čini uspjeh još veći. Problem je što te uvijek drugi jure i hoće da te skinu sa trona, hoće da te pobijede u svakom meču, bez obzira na turnir, ali srećom sam se navikao na taj osjećaj i to mi donosi još veću motivaciju. Biti broj jedan je teško jer cijele sezone moraš da igraš dobro, svako može da ima dobar turnir, mjesec ili dva, ali biti najbolji - moraš da igraš 11 mjeseci, da budeš konstantan i da se ponavljaš. To je Mont Everest u tenisu, posebno u ovoj eri, što možda u starijim generacijama nije bio slučaj", zaključio je Novak Đoković na konferenciji za medije.



