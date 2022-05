ATP, Nadal, Medvedev – svi su protiv Novaka: Otimali mu bodove, deportovali ga, a ako sad ne pobijedi nestaće sa vrha!

Iako je poražen u četvrtom kolu Rolan Garosa Danila Medvedeva samo jedan poraz Novaka Đokovića dijeli od prvog mjesta ATP liste!

Danil Medvedev je odigrao očajan meč u četvrtom kolu Rolan Garosa i ispao je od Marina Čilića. Hrvat ga je "počistio" u tri seta i tako je pomogao Novaku Đokoviću!

Srpski teniser je trenutno prvi na ATP listi i u ponedjeljak je započeo svoju 372. nedjelju na vrhu svjetskog tenisa. Da bi došao i do 373. sada ne mora da čeka nikoga drugog, već je sve u njegovim rukama. Ipak uprkos porazu u četvrtom kolu Danil Medvedev ima veliku šansu da ponovo bude prvi na ATP listi.

Znali smo i ranije da ne postoji scenario da Novak Đoković ostane na prvom mjestu nakon Rolan Garosa,a da ne osvoji ovaj turnir. Njega sada čeka nevjerovatno težak posao i pravi teniski klasik, meč sa Rafaelom Nadalom u četvrtfinalu. A poraz tu može da ga vrati na drugo mjesto ATP liste i to na jako dug period!

MEDVEDEV ČEKA SAMO JEDAN PORAZ!

Kada se Novaku oduzmu bodovi sa prošlog Rolan Garosa on će ostati na 6.770 poena. Medvedev će poslije oduzimanja tih bodova imati 7.800, što znači da je sa ovih 180 stigao do 7.980 bodova koliko će imati narednog ponedjeljka. Računica je jasna, čak i da Novak stigne do finala i tek tamo izgubi sa 1.200 bodova osvojenih u tom slučaju imao bi ukupno 7.970 ATP poena - deset manje od Medvedeva!

Dakle, ako želi da nastavi da juri apsolutni rekord po broju nedjelja na vrhu svjetskog tenisa koji drži Štefi Graf sa 377 sedmica na vrhu, moraće Novak ne samo da dobije Nadala već i da pobijedi u naredna dva meča, ko god da mu bude rival u projektovanom polufinalu i finalu.

A AKO IZGUBI - DUGO ĆE ČEKATI PRVO MJESTO!

Ukoliko ne osvoji Rolan Garos, prvo mjesto će biti miljama daleko od Novaka Đokovića. Ne samo da će trenutno krunu preuzeti Danil Medvedev, već će Novaku biti praktično nemoguće da ga stigne do kraja sezone!

Do Vimbldona Đoković još uvijek nije prijavio nijedan turnir, dok je Medvedev već prijavljen za Hertogenboš, Hale i Majorku, redom turnire iz serije 250. Na Majorci Rus brani titulu i neće doći do novih bodova, u Haleu je ispao u prvom kolu, a Hertogenboš se igra prvi put poslije tri godine tako da praktično na dva turnira može da osvoji novih 500 bodova.

A onda dolazi Vimbldon! Novak je najavio da će sigurno igrati na njemu, a Medvedev bi to želio, ali mu ne dozvoljavaju. Ipak ideja Britanaca da spriječe da se širi ruska meka moć tako što ih neće pustiti na Vimbldon neće baš uroditi plodom, jer će taj potez sigurno donijeti prvo mjesto na ATP listi ruskom teniseru.

Pošto je ATP kaznio Vimbldon time što neće dijeliti bodove na ovogodišnjem turniru, a uz to se oni od prošle godine neće zadržavati prošlogodišnji pobjednik Novak Đoković će ostati bez 2.000 bodova koje ne može nikako da odbrani. Sa druge strane Danil Medvedev će ostati bez 180 bodova koliko je zaslužio ulaskom u četvrtu rundu.

Ako Novak izgubi prvo mjesto nakon Rolan Garosa, čeka ga više od mjesec dana bez prvog mjesta i neće imati nikavu šansu da to promijeni. Zbog toga duel sa Nadalom u četvrtfinalu ima još veću vrijednost.