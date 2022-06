"U ku**u sam još, ne mogu da spavam!" Ivaniševića još boli Novakov poraz: To što se priča o Rafi je najveća glupost!

Goran Ivanišević je govorio o porazu Novaka Đokovića od Rafaela Nadala na Rolan Garosu.

Nadali smo se da će Novak Đoković odbraniti titulu na Rolan Garosu i doći do svog 21. grend slem trofeja, ali je Rafael Nadal zaigrao svoj najbolji tenis godine i zaustavio je Srbina u četvrtfinalu.

Đoković je bio na gem od petog seta, ali je stao i izgubio je 3:1, a njegov trener Goran Ivanišević još se nije oporavio od onoga što je gledao na "Šatrijeu" duboko u noć. Iako je prošlo sada već nekoliko dana od 59. epizode rivalstva Đokovića i Nadala, hrvatskom treneru još stoji knedla u grlu zbog propuštene šanse.

"Moram za početak ovako da ti kažem po domaći - u ku*cu sam još, ne mogu da spavam", poručio je Ivanišević u intervjuu za "Sport Klub".

"Ne mogu da kažem da sam razočaran, ali jesam tužan. Nije to bio perfektan meč ni sa jedne ni sa druge strane, da budem potpuno iskren. Niti je Rafa igrao nešto spektakularno, ali govor tijela od prvog do posljednjeg poena je odlučio meč - govor tijela Rafe i govor tijela Novaka. Upozoravao sam njega, a i vama govorio, da početak meča može da bude odlučujući, ali opet, loš start… Poslije drugog seta je neshvatljivo da se odigra onako treći set, kao da mu je nedostajalo energije i kao da nije vjerovao dovoljno u pobjedu", rekao je "Zec" i dodao da to ne smije da se dozvoli protiv Nadala.

Još nije razgovarao sa Đokovićem o čudnom "govoru tijela" u meču protiv Nadala, i upravo zbog toga ne može da spava, a i dalje vjeruje da je mogao da dobije Rafu, opet u Parizu.

Možda je i mogao da publika većinski nije bila uz španskog "kralja šljake" koji je tu 13 puta dizao trofej?

"Znao sam da će biti tako. Iz pristojnosti sam rekao ’80 posto’ publike, a bilo je 99,9. Jedino što mi se ne sviđa i što je nekorektno jeste zviždanje na ulasku u teren čovjeku koji je broj jedan i koji je osvojio dvadeset grend slem titula. Nema razloga za tako nešto, voliš ga ili ne voliš, treba da ga poštuješ", rekao je Ivanišević i zaključio:

"Poslije aplaudiraj Nadalu, naravno da se znalo da će navijati za Rafu. Ne znam je li Novaku to zasmetalo ili nije – naučio je da igra s time i to ne može da bude izgovor, po mom mišljenju."

Osvrnuo se i na teoriju da su Đokoviću odgovarali uslovi uveče - kada je loptica teža.

"I još jedna stvar, o kojoj nisam želio da govorim prije meča, ali potpuna je pi**arija to da je za Novaka bolje da igra uveče. Ako se vratimo dvije godine u prošlost, Nadal je osvojio ovaj turnir u oktobru kada je bilo deset stepeni. Kao Novak je favorit uveče, to je najveća glupost, čak mislim da je Rafi više odgovaralo da se igra uveče", rekao je Hrvat.