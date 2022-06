Novače, vrati se, da ih sve odereš! Nekadašnji selektor Srbije je bijesan na Francuze: Ti ljudi su mentalno bolesni

Bogdan Obradović je bez dlake na jeziku kritikovao ponašanje publike u četvrtfinalu Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.

Izvor: Profimedia/Mnpress

Nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović kritikovao je publiku na Rolan Garosu koja je u meču Novaka Đokovića i Rafaela Nadala jasno stala na stranu Španca. Čuli su se zvižduci sa tribina, a srpski stručnjak smatra da takvo ponašanje nije prikladno.

Jednostavno kada igra najbolji na svijetu red je da mu se iskaže poštovanje, a Obradović smatra da teniski svijet umjesto toga želi da "saplete" najboljeg u istoriji.

"Novak je broj 1 na svijetu, i njemu treba da se kaže "bravo", a ne "bu". Nije publika njega omela. On je njih omeo, metlom ih je počistio ali oni žele da ga sapletu i da padne. To im je cilj i sa Vimbldonom, da ostane bez bodova. Ali, počistiće on sve njih opet", kazao je emisiji "Kec na jedanaest" na TV K1 Bogdan Obradović.

Nije se tu zaustavio nekadašnji selektor i istakao je da je njemu žao svih onih koji navijaju protiv Novaka.

"Ta publika ima ozbiljne mentalno-emotivne bolesti kada mogu da Novaku kažu "bu" i da navijaju za Rafu. Meni ih je žao", dodao je on.

A onda je analizirao razloge poraza u četvrtfinalu Rolan Garosa.

"Novak nije do kraja istakao svoj ubilački instinkt i tu je napravio grešku. Kada je ubrzavao igru, postizao vinere i okrenuo rezultat, to je bila prava igra. Protiv Nadala jedino tako može da se igra, brzo. A Novak je igrao sporije. Nadal je tjerao Novaka da trči. Treba Novak da se vrati na teniski teren, da se natrenira i pripremi, i da ih sve odere", poentirao je Obradović.