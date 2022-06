Oglasili se iz RK Borac: "Ovo je bio gusarski pokušaj otimanja naše imovine"! Druga strana tvrdi da je sve čisto

Na vanrednoj pres konferenciji direktor RK Borac Vladimir Branković govorio je o problemu u kojem se našao banjalučki klub, a vezanom za poslovni prostor koji se nalazi u Srpskoj ulici.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Danas je u službenim prostorijama Rukometnog kluba Borac održana vanredna pres konferencija na kojoj se govorilo o sporu između kluba i Nebojše Torbice koji je prema riječima direktora Borca Vladimira Brankovića pokušao na nezakonit način prisvojiti tuđu imovinu. U ovom slučaju radi se o prostoru u Srpskoj ulici u kojem se nalazi ugostiteljski objekat "Mek Tir pab".

"Rukometni klub Borac je prostor u Srpskoj ulici dobio od Grada Banjaluke, tačnije dobio je sredstva za investiciju 1984. godine odlukom Skuštine nakon čega je urađen projekat. Posjedujemo i dalje građevinsku dozvolu iz 1985. godine kao i uporabnu dozvolu koju smo dobili nakon izgradnje 1987. godine. Od te godine pa do danas RK Borac je u vlasništvu i posjedu pomenutog objekta. Naš klub je dijelom finansirao rad iz kirija koje smo dobijali za najam ove prostorije", započeo je Branković.

Branković je zatim otkrio ko je prodao ove prostorije i kome su iste prodane.

"U proteklom periodu Adiko banka je prodala svoje prostorije, slučajnost ili ne, kumu direktora Upravnog odbora Adiko banke (op.a. Nebojša Torbica) koji je na osnovu ugovora i jednog tlocrta uspio da upiše te prostorije i uporedo i naše prostorije. Za to ne postoji ni jedan pravni osnov da se to uradi. Radi se protipravnom prisvajanju tuđe imovine. Mi smo dobili te informacije i odmah smo angažovali našeg advokata te se žalili i poslali upit svima uključenima u ovaj proces", rekao je on pa nastavio:

"Adiko banka nam je poslala poluprijeteće pismo kao i od kupca koji se ponudio da godinu dana neće uzimati kiriji za prostor koji je zapravo naš. Očigledno da se ovaj gusarski potez otimanja naše imovine dešava i 'običnim' ljudima koji možda nisu sposobni da se bore za vlastitu imovinu jer su 'nejaki' i želimo da skrenemo pažnju na to. Kupac je bio upoznat da se oko tog prostora vodi proces, ali je to zanemario i izveo geometra koji je izmerio i napravio tlocrt prostora na osnovu čega je prepisao tuđu imovinu na sebe. Ljudi koji ovo rade vjerovatno ne poznaju istoriju Borca i vjerovatno nisu Banjalučani. Mi ćemo se potruditi svim pravnim sredstvima da spriječimo njihove namjere, mi smo već obustavili to i niko nam ne može ući u posjed u kojem smo već više od 30 godina i definitvno je sve naše. Borac od ovih kirija finansira besplatnu školu rukometa u sedam kategorija gdje okupljamo preko 200 djece i pružamo im sve uslove za trening".

"Ti ljudi su pokušali da otuđe nešto naše i mi ćemo se potruditi da ih to skupo košta", zaključio je Branković.

Prisutnima se obratio i advokat RK Borac Andrej Obradović kojeg je klub ovlastio da u njihovo ime vodi ovaj spor.

"Borac je već dugi niz godina izdavao taj prostor raznim subjektima i uredno naplaćivao kiriju. Niko u tom periodu nije upravljao tim prostorom osim Borca. Izgradnju objekta je radio Zavod za izgradnju Banjaluka što pokazuju i ugovori potpisani sa RK Borac, koji je platio svu potražnju izvođaču radova za šta takođe postoji dokaz i vidu potvrde koju je izdao ZIBL. Bitno je napomenuti kako je u pokušaju knjiženja navedeno da se Mektir pab nalazi u Ulici Ivana Frane Jukića,a ovaj lokal je uvijek bio registrovan na adresi Srpska ulica 4", rekao je Obradović.

Jedan od problema je to što ovaj sporni prostor nije upisan na Borac i što se oko svega vodi postupak.

"Pomenuti prostor je u nekoliko navrata upisivan na Borac da bi se nakon žalbi odluka poništavala i vraćala na ponovni postupak i ta procedura traje već pet godina. Tri puta je donošeno riješenje da se prostor upiše na Borac, ali zbog proceduralnih grešaka do toga nije došlo. Obavijestili smo i predsjednika Skupštine Banjaluke i gradonačelnika Banjaluke te smo im dostavili svu dokumentaciju i tražili da se i oni uključe u ovaj proces. Ako mi štitimo klub koji je simbol grada smatramo da i taj isti grad treba da štiti naš klub", zaključio je Obradović.

Branković je na kraju dodao kako su žalbu uspjeli da podnesu u posljednjem trenutku i da to nisu uspjeli borba za ovaj prostor bi bila puno teža.

Originalni projekat spornog prostora na kojem se nalazi ime RK Borac.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U dokumentu koju smo dobili na uvid, a koji je poslala kompanija S2IT koja se bavi geodetskim poslovima, a koja je napravila pomenuti tlocrt i izvršila mjerenje prostora se navodi sljedeće:

"Angažovao nas je Torbica Nebojša, isti nas je uveo u poslovnu zgradu na pometnutoj adresi i premjeravali smo kompletnu zgradu u periodu od 5-6 dana, a jednog od tih dana smo obavili provjere mjera i podataka već urađenog tlocrta Kodžo Milorada. Tlocrt se nalazi kod našeg klijenta Torbice Nebojše, a šta je on radio sa tim tolcrtom nama nije poznato i za isti se možete njemu obratiti".

U odgovoru Adiko banke na zahtjev advokata Borca da se njegovom klijentu dostavi ugovor o prodaji pomenute nekretnine se između ostalog navodi:

"Rješavanje spora oko dijela podrumski prostorija za koje tvrdite da je Borac m:tel vlasnik je pitanje koje će novi vlasnik nekretnine i RK Borac sami riješavati u budućnosti pred nadležnim sudom ili katastrom. Banka nema prava, niti potrebe da se miješa u navedeni odnos, jer ista više nije vlasnik nekretnine".

Pored ovog iz banke tvrde kako se predmetne prostorije nalaze u podrumu objekta koji je bio u vlasništvu banke i da su nastojali da zaštite svoju imovinu isključivo pravnim sredstvima, odnosno da je banka uložila dvije žalbe u postupcima kojima je Borac zahtjevao upis prava vlasništva (podnesene 2018. i 2021. godine)

Takođe u odgovoru se navodi kako će banka pokrenuti tužbu radi klevete u koliko iz Borca nastave da "insistiraju na netačnim navodima da su Banka, članovi njene Uprave ili bilo koji zaposleni banke vršili kriminalne radnje s ciljem oduzimanja imovine RK Borac m:tel".

Iz advokatske kancelarije Pucar koju je angažovao Nebojša Torbica navodi se kako su netačni navodi da bilo ko pokušava oteti imovinu Borca i da u vrijeme sticanja prava vlasništva njihovog klijenta banjalučki klub nije bio uknjižen u javnim evidencijama kao nosilac bilo kog prava. U odgovoru se još navodi kako je njihov klijent 2021. godine sa ranijim vlasnikom i posjednikom zaključio Ugovor u kupoprodaji suvlasničko dijela kompletnog objekta u kojem se nalazi i sporni prostor. Takođe, pomenuta advokatska kancelarija tvrdi kako u javnim evidencijama nije postojala niti jedna zabilješka koja bi ukazivala na vođenje bilo kakvih postupaka.