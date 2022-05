On je iza kulisa "iskovao" šampionski pehar Borca m:tel: Ne dešava se često da se ovako kockice poklope!

Rukometni klub Borac m:tel osvojio je šampionsku titulu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine kada to niko nije očekivao.

Nakon odlaska Veselina Vujovića i dosta iskusnih rukometaša, treneru Mirku Mikiću i ostatku stručnog štaba povjereni su "klinci" kojima su mnogi u javnosti prognozirali borbu za opstanak, a oni su odgovorili fantastičnim partijama, pobjedama i na koncu superiorno osvojenim šampionskim trofejem.

Uz trenera Mikića, veliki doprinos tituli dali su i trener golmana Mario Blažević i sportski direktor Bojan Ljubišić, kao i ostali u stručnom štabu i klupskom rukovodstvu na čelu sa direktorom Vladimirom Brankovićem, ali jedno ime je stajalo u pozadini.

U pitanju je Duško Lepir, sportski psiholog, koji je radio zajedno sa mladim timom na mentalnoj snazi koja je u sportu jednako važna kao i fizička snaga ili talenat.

Autor knjige "Mentalni aspekti sportskih aktivnosti", koja je namijenjena sportskim trenerima morala bi da bude obavezno štivo u svakom klubu, ako već zbog materijalne situacije u sportskim kolektivima Bosne i Hercegovine nisu u mogućnosti da angažuju jednog sportskog psihologa.

Lepir je u intervjuu za MONDO otkrio na koji način je počeo da radi u Borcu m:tel i kako je postepeno gradio pobjednički mentalitet među banjalučkim "klincima.

"Kad je u pitanju sam tim, prva stvar što sam uradio kad sam počeo bila je da se upoznam sa igračima, trenerima, atmosferom, cjelokupnom situacijom i da vidim kakva ideja stoji iza toga. Iako sam u početku bio skeptičan, pristao da uđem u sve to. Pokazalo se bitnim ta selekcija ekipe koju su uradili trener Mikić i njegovi saradnici. Vidjelo se da su igrači sličnih ideala, karakteristika i crta ličnosti koje mogu da se uklope i da budu usmjereni ka istom pravcu. To je meni dosta olakšalo rad, a s druge strane bio sam iznenađen znanjem kod stručnog štaba i njihove spremnosti za saradnju, kao i otvorenost za nove stvari. To je bio dobar preduslov da se i ovaj dio 'mentalne' strane dopuni. Sve kockice su se složile i svi su odradili svoj dio posla", rekao je Lepir na početku razgovora.

Sportski psiholog je potom objasnio na koji način je radio sa banjalučkim rukometašima.

"Dogovoreno je da jednom sedmično imamo zajedničke treninge kao i pripreme pred utakmice, koji podrazumijevaju motivacione razgovore i analize, a u sklopu toga je bila mogućnost individualnih razgovora ako postoji određena problematika. Suština rada je postavljanje vrijednosnog sistema, odnosno šta mi želimo u našem takmičenju, da postavimo na prave osnove, kako bi iz toga crpili energiju i motivaciju. A kasnije smo iz toga učili razne stvari - od upoznavanja sa emocijama, emotivnim stanjima i kako se s tim nositi, komunikacijom u timu, načinima komunikacije i tehnikama disanja, kako bi doveli igrače u optimalno stanje".

Sve to doprinijelo stvaranju onog najvažnijeg u kolektivnom sportu, a to je tzv. timski duh.

"Puno smo kroz takve razgovore timski povezivali, često bi grupni treninzi počinjali pričanjem o prošloj sedmici, negativnim i pozitivnim situacijama da bismo onda izveli zaključke i usmjerili se na sljedeću sedmicu. Rješavali bismo probleme i pored toga vježbali tehnike koje bi mogli da primjenjujemo na terenu. Uvodili smo rutine da igrači ostanu fokusirani, a onda pred mečeve razgovorali čak i u parku prirode, vježbali tehnike rasterećenja, analize i zajedničkim razgovorom skidali pritisak. Igrači su dosta mladi, njihova očekivanja na početku sezone nisu bila velika, a kako su se stvarale u javnosti slike o nepobjedivosti pritisak je rastao. Zbog toga smo na polusezoni radili trening skidanja pritiska i pripreme za drugi dio sezone. Sve vrijeme smo ih podsticali da nisu važne pobjede i titula već 'biti na terenu', biti u momentu, biti fokusiran i uživati u tome što radiš, kao i napredovati individualno i timski u svakom trenutku. Rasteretili smo ih ego orjentacije, sami smo sebi bili cilj i mjera koju želimo da prebacimo. Naravno pritisak je pred kraj sezone bio još veći, bilo je i dosta iscrpljenosti, ali uspjeli smo na kraju da relativno brzo potvrdimo titulu. Moram priznati da mi je bilo zadovoljtsvo raditi s ovim timom. Dugo sam u sportu, radio sam sa različitim sportistima,ali ne dešava se često da se ovako kockice poklope".

Lepir je mišljenja da u istom psihološkom smislu treba početi i u narednoj sezoni.

"Mijenjaju se i ciljevi i ideje, sad se očekuje sigurno još više. Poenta našeg rada je da igrači naprave ozbiljne karijere. Suština nije da osvojimo dvije-tri titule, već da oni svakim treningom i utakmicom napreduju. Ako je svaki trening i meč izazov za sebe, onda se u tome lako pronalazi motivacija. Da budemo sve bolji i bolji je ideja koje smo se držali i nadam se da ćemo se držati i naredne sezone. Naravno, tim je tu da pomaže, da pomažu jedni druge kada bude u krizi i vjerujem da ćemo pronaći energiju za dalje takmičenje", zaključio je sportski psiholog banjalučkog kluba.