Vozač Formule 1 "uhvaćen" sa drugom u noćnom provodu! Javno se izvinio supruzi, objašnjenje je vrlo bizarno (FOTO)

Serhio Perez se malo zanio poslije pobjede u Monaku.

Izvor: Instagram/f1.noticiaas/carolamtz1/Screenshot

Vozač Formule 1 Serhio Perez (32) sjajno vozi ove sezone za Red Bul, produžio je nedavno i ugovor do 2024. godine, ali mu na privatnom planu više ne ide sjajno.

"Čeko" se javno izvinio svojoj supruzi pošto je na društvenim mrežama "procurio" snimak na kome se vidi da pleše sa drugim ženama. Meksikanac je bio na velikoj žurki povodom pobjede na Velikoj nagradi Monaka, a čini se da se tamo previše opustio i zaboravio da ima suprugu...

Perez je od 2018. godine u braku sa Karolom Martinez, koja je takođe iz Meksika, a od vozača Formule 1 mlađa je sedam godina.

Nedavno su dobili i treće dijete i čini se da su u srećnom braku, međutim snimci sa društvenih mreža napravili su pometnju u njihovom odnosu. Ipak, Meksikanac je preuzeo sve korake kako bi spasao situaciju, tako da se na Instagramu oglasio i poručio da su njih dvoje "ujedinjeniji nego ikad".

"Vidio sam snimke koji kruže o meni i preuzimam punu odgovornost za njih. Bila je to loša zabava i nisam mogao da se kontrolišem, jednostavno je to bila jako loša zabava. Meni bliski ljudi znaju moje vrijednosti i kakav sam tip osobe. Za one koji me pitaju u kakvom smo odnosu moja supruga i ja, ujedinjeniji smo nego ikad. A onima koji nas samo žele povrijediti poručujem da im želim sve najbolje. Hvala vam svima na ljubavi i izvinjavam se svima koji me vole jer te snimke ne predstavljaju mene kao osobu, nimalo", napisao je vozač Red Bula i dodao:

"Više nećemo govoriti o ovoj temi zbog koje smo zaboravili sjajne trenutke koje smo prošli kao porodica. Hvala".

