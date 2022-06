Htjela sam da skočim sa 26. sprata! Strašna ispovijest čuvene srpske teniserke - Htjela sam da okončam sve!

Nekadašnja najbolja teniserka Srbije godinama se bori sa depresijom i anksioznošću.

Izvor: Youtube/dokic_jelena

Nekadašnja najbolja srpska teniserka Jelena Dokić otkrila je da je željela da se ubije. Ona je javno priznala da je zamalo skočila sa balkona na 26. spratu krajem aprila ove godine.

Godinama se Jelena bori sa depresijom, anksioznošću i mentalnim problemima, a tokom karijere imala je mnogo problema zbog oca Damira koji ju je psihički i fizički maltretirao.

"Umalo sam skočila sa balkona na 26. spratu i oduzela sebi život 28.4.2022. Nikad neću zaboraviti taj dan. Sve je u magli. Sve je mračno. Nema tona, slike, ništa nema smisla. Samo suze, tuga, depresija, anksioznost i bol. Posljednjih šest mjeseci su bili teški. Konstantno sam plakala svuda. Od sakrivanja u kupatilu na poslu, da bih obrisala suze i da niko ne vidi, do neprestanog plakanja kod kuće u svoja četiri zida, bilo je nepodnošljivo. Konstantna osjećanja tuge i bola jednostavno nisu odlazila i život mi je bio rasturen", počinje Jelena svoju ispovijest.

Ona ističe da joj je jasno da treba da bude zahvalna zbog nekih stvari, ali da bol i patnja koje osjeća svaki dan nisu nešto sa čime se lako nosi.

"Takođe znam da ima još mnogo stvari zbog kojih mogu da budem zahvalna, a onda krećem da mrzim sebe jer se osjećam tako, pošto se čini kao da nisam zahvalna, mora da nisam jer hoću da okončam sve. Takav zlokoban krug u glavi. Rezultat je da sam 28. aprila umalo skočila sa 26. sprata i nikad neću zaboraviti taj dan. Samo sam htjela da bol i patnja prestanu. Povukla sam sebe sa ivice, ne znam ni sama kako sam to uspjela da izvedem. Profesionalna pomoć mi je spasila život. Nije lako pisati ovo, ali sam uvijek bila otvorena, iskrena i ranjiva pred vama i duboko vjerujem da djeljenje naših priča pomaže da prođemo kroz stvari i pomažemo se međusobno", istakla je Jelena Dokić.

Sada ističe da vjeruje da može kroz sve svoje patnje da prođe i da se oporavi - da bude jača nego ikad!

"Ne kažem da se sada osjećam sjajno, ali sam definitivno na putu oporavka. Neki dani su bolji od drugih, ponekad idem korak unaprijed, nekad korak unazad, ali se borim i mislim da mogu da prođem kroz ovo. Vjerujem u to da je ok osjećati ono što ja osjećam. U redu je i da se osjeća tuga, ali mora da se nastavi borba. To je ono što pokušavam i što me motiviše. Ne sramite se svojih osjećanja. Ok je osjećati se ovako i onda se vratiti i trgnuti. Moguće je, samo vjerujte. Volim vas sve i ovdje smo da se borimo da bismo dočekali i sljedeći dan. Vratiću se jača nego ikad", zaključila je Dokićeva.

(MONDO)