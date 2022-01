Jelena Dokić je ljuta - Prestanite da pišete da sam debela! Ispovijest bivše teniserke: Odvratni ste, ovo je sramota!

Jelena Dokić se ponovo oglasila putem društvenih mreža.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian Open TV

Bivša srpska teniserka Jelena Dokić, koja je kasnije dobila australijsko državljanstvo i promijenila reprezentaciju, ponovo se oglasila putem društvenih mreža.

Ona je na svom Instagram profilu odlučila da javno priča o problemu sa kojim se ponovo suočava - prozivanju zbog kilaže.

Jelena je ove godine u ulozi novinara, pa je tako radila intervjue na terenu sa pojedinim igračima. Među njima je bila i Naomi Osaka, a izgleda da su to pojedinci koristili da je prozivaju zbog izgleda. Zbog toga je izašla u javnost.

"Ne mogu da vjerujem da ponovo moram o ovome da pišem. Opet me prozivaju zbog izgleda i čitam komentare na razne članke gdje se piše samo o mojoj kilaži i izgledu i to je odvratno. Prestanite više sa tim! Ne radi se samo o meni već i o drugima, posebno kada su žene u pitanju. Ovo je ozbiljan problem i nešto sa čim se žene suočavaju stalno. Rekla sam već više puta i kazaću opet - prestanite da komentarišete moju težinu i izgled", počela je Jelena.

Ovako Jelena sada izgleda:

Smeta joj način na koji se neki ophode prema njoj.

"Nije lijepo i stvarno je glupo. Ja sam jaka i mogu da izdržim i zaista me ne zanimate, ali ću u javnosti da kažem šta mislim. Takvim stvarima možete da povrijedite drugu osobu o kojoj ne znate ama baš ništa i ne znate kroz šta prolaze. Prestanite da me osuđujete zbog kilaže i izgleda. Da li određujete to da li sam dobra osoba po mom izgledu? Dobijam komentare i pitanja 'Zašto si toliko debela?' ili pišu da sam neprepoznatljiva i moj 'omiljeni' komentar je "Šta ti se dogodilo'. Pa, recimo da su mi se dogodila svakakva sr**a, ali se borim i to nije nešto što vas zanima, već samo moj izgled i kilaža."

Na društvenim mrežama su se pojavile i određene slike koje su očigledno "fotošopirane".

"Vidim i kako neki prepravljaju moje slike i da na njima izgledam još veće, iako se jasno na njima vidi kolika je disproporcija između moje glave i tijela. Odvratno je i ljudi koji to rade treba da se srame zbog toga. Sramota treba da bude i one koji pišu članke o tome. Da li biste isto pisali da je vaša sestra, majka ili ćerka u toj situaciji? Razmišljajte malo o tome."

Na kraju je imala jasnu poruku za sve.

"Ja nikada nisam krila da imam problem sa mojom kilažom. Uvijek sam se sa tim borila, još od kad sam upala u depresiju, ali se ne stidim toga. Nastaviću da radim na sebi, ali ne zbog izgleda, već da bih bila zdravija. Hvala svima koji me podržavaju, to mi mnogo znači i volim vas sve", zaključila je Jelena Dokić.