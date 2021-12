Životna drama poznate srpske teniserke: Jelena Dokić porukom zabrinula fanove - imam traume, čekam da mi rane zacijele!

Nekadašnja teniserka Jugoslavije i Australije se ponovo oglasila.

Nekada velika nada ženskog jugoslovenskog i svjtskog tenisa Jelena Dokić ponovo se oglasila na društvenim mrežama zbog svojih privatnih problema.

Nekada četvrta teniserka svijeta je više puta otkrivala kroz kakve životne drame je prolazila, a sada je očigledno ponovo u nezavidnoj situaciji.

Dokićeva živi i radi u Australiji, a jedno vrijeme se pojavljivala kao stručni teniski konsultant tokom Australijan opena. Prije par mjeseci je otkrila da je svojevremeno pomišljala na samoubistvo, a sada je ponovo zabrinula svoje fanove na društvenim mrežama objavom na svom Instagram profilu.

"Ćao svima! Sigurna sam da ste primijetili da me nema na društvenim mrežama već neko vrijeme. Hvala svima za poruke brige i zabrinutosti za mene, iskreno to cijenim. Prolazim kroz veoma težak period života, kroz veliku promjenu i treba mi vrijeme da se oporavim. Da se rane zacijele i da prevaziđem bol i traume kroz koje sada prolazim. Znam da su mi mnogi od vas pisali i da nisam odgovarala, sada vidim poruke i samo znajte da vidim poruke i cijenim ih mnogo, samo sada nisam u dobroj situaciji da odgovaram i komuniciram kao što inače činim i jako mi je žao zbog toga", napisala je Dokićeva.

Bivša teniserka je odlučila da se udalji sa društvenih mreža.

"Isto važi i za objave, malo ću se isključiti sa Instagrama, na neko duže vrijeme. Znam da mnogi od vas vole moje objave i nalaze inspiraciju u njima, žao mi je što ne mogu da budem tu za vas. Svima koji su me zaustavili na ulici i rekli koliko ih inspirišu moje riječi - hvala vam. Znajte da vas volim i da sam veoma zahvalna na porukama podrške i ljubavi. Poruka prijateljima i bliskim ljudima koji znaju kroz šta prolazim - hvala na svemu, pružate ljubav i brigu. Ne znam šta bih bez vas. Vratiću se i biću jača nego ikad, ne osjećam se sada dobro, ali vratiću se. Uvijek sam znala da će Sunce ponovo sijati. Hvala na razumijevanju, nadam se da ste svi imali lijep Božić i želim srećnu Novu svima, volim vas sve", zaključila je Dokićeva.

Podsjetimo, Jelena Dokić je više puta u javnosti govorila o traumi koju je imala u odnosu sa njenim ocem Damirom. Dokićeva je svojevremeno otkrila da ju je otac i psihički maltretirao i tukao, da bi o svemu detaljno pisala u svojoj autobiografiji.

Teniserka koja je na vrhuncu bila početkom 2000-ih godina, otkrila je da joj je u to vrijeme upravo otac Damir bio najveća prepreka u životu.

"Borila sam se sa teškom depresijom dvije godine. Nekoliko mjeseci nisam igrala tenis... Imala sam probleme sa svime – kilažom, mentalnim stanjem... Baš sam teško živjela u tim trenucima. Ali sam se trudila da vjerujem, a Bog mi je bio prioritet", jednom prilikom je pričala Dokićeva.

Ona je zbog svega riješila da napiše i knjigu.

"Ljudi misle da možeš da se otarasiš posljedica maltretiranja, ali ne ide to tako. Borila sam se sa užasnom depresijom, bila sam na ivici samoubistva. Knjiga se zove „Nesalomiva“, ali on me je na kraju umalo slomio. Samo mi je trebalo nekoliko riječi utjehe, da me neko pita kako mi je, ali nikoga nije bilo."

Jedan od problema bio je i što je Dokićeva željela da se zabavlja sa Hrvatom, što je njenom ocu bio veliki problem. Damir je nedavno opet završio u zatvoru, a Dokićeva više nije imala problem da o njemu govori bez ustezanja.

"Svi su vidjeli kakav mi je otac, kako se ponaša, svi su znali za incidente na Vimbldonu, US Openu, Australijan Openu... I, samo kada to uzmete u obzir, pomislite da će vam neko prići i pitati vas kako se držite. Ma, samo jedna lijepa riječ bi bila dovoljna, ali nje nije bilo. Takođe, nisam razumela ni medije. Jer, od svega što je on radio, oni su pravili priče o tome kao da se radi o nekakvoj šali. Incident na Vimbldonu sa zastavom, pa US open... Bio je u naslovima, često smiješnim. Ali, ništa nije bilo smiješno u tome što je jedna 14-godišnja, 15-godišnja devojčica sa takvom osobom morala da ide kući."

Ona je otkrila i da joj otac tokom pet-šest godina nije dozvoljavao da priča sa mlađim bratom.

"Bilo mi je baš teško. Stvarno me je držao u paklu. A ja sam samo željela normalan život, da mogu da igram tenis u miru. Probala sam da se, ovih godina, ponovo ‘povežem’ sa njim. Ali, to nije bilo moguće. Teško je pričati sa nekim ko misli da ništa nije loše uradio, i ko uopšte nema, ma ni trunku, žaljenja zbog učinjenog. Uradila sam sve što je bilo moguće i za njega i za porodicu, kada sam napustila kuću dala sam mu sav novac koji sam zaradila, a to sam činila i narednih godina. Ali, nije se više tu radilo o tenisu. Već o pitanju da li ću moći da imam normalan život, nakon što sam umalo izvršila samoubistvo. Živjela sam skoro 30 godina u jednoj vrsti patnje, pa je došlo vrijeme da idem dalje. I, trebalo bi da sam srećna zbog toga, jer sam iza sebe ostavila ljude koji u svojim srcima nisu nosili ono što je najbolje za mene. Da li ponekad poželim da sam imala normalnog oca, normalnu porodicu i podršku? Apsolutno. Ali, ne možete da izaberete roditelje, a ja sam srećna što sam tu gdje sada jesam. Srećnija od mnogih, čini mi se", rekla je Jelena Dokić svojevremeno.

Inače, Damir Dokić je u maju 2010. prijetio ambasadoru Australije u Srbiji da će mu zoljom podići automobil u vazduh, 2021. je u Srbiji napao službeno lice, zbog čega je ponovo završio iza rešetaka...