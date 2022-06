"Boli vas du*e dok vozite? Onda ostanite kod kuće!" Brutalan odgovor nakon pobune u Formuli 1 zbog poskakivanja bolida!

Poskakivanje bolida u Formuli 1 izazvalo probleme, a upravo je stigao brutalan odgovor vozačima koji su se požalili!

Izvor: YouTube/Red bull ring

Vozači Formule 1 pobunili su se zbog bolova u leđima i zadnjici nakon trke u Azerbejdžanu, a problem "drmusanja" još uvijek nije riješen. Intenzivno podrhtavanje bolida događa se pri razvijanju najveće brzine, zbog čega vozači trpe bolove u leđima. Dok se FIA ne odluči između dva ponuđena rješenja za ovaj problem, nekadašnji F1 vozač i vođa tima Alfa Tauri je raspalio po njima i nazvao ih slabićima!

"Jasno je od samog početka da novi bolidi neće biti baš laki za vožnju. A sada, odjednom, vozači se žale. S jedne strane ih razumijem, nije im lako, ali s druge, ovo je Formula 1. Vozite bolid. Sjećam se da su ranije vozačima plombe ispadale, to nije ništa novo", rekao je Franc Tost.

"Vozači moraju više da treniraju mišiće vrata i zadnjice, to će im pomoći. A koliko možemo da kontrolišemo poskakivanje, to je pitanje. Ali pričamo o bolidu Formule 1, ne o 'rols rojsu'. I vozači toga moraju da budu svejsni. I ako su im automobili previše neudobni, ako im je teško, možda mogu i da ostanu kod kuće. Neka budu u fotelji u dnevnoj sobi i neka gledaju trke na televiziji", rekao je on.

Najveće muke u ovoj sezoni vozači su doživjeli na Velikoj nagradi Azerbejdžana, gdje je staza neravna i puna izbočina, i više njih se žalilo na bolove u leđima. Luis Hamilton iz Mercedesa nazvao je to najgorom trkom ikada, a morali su da mu pomognu da izađe iz bolida. Pogledajte kako je to izgledalo!

Hamilton poskakuje u Azerbejdžanu Izvor: YouTube/Ale gaming and F1 tech

FIA se, inače, i dalje dvoumi oko dva moguća rješenja ovog problema. Jedno bi podrazumijevalo da se odredi stepen oscilacije bolida pri velikim brzinama, ali su se oko drugog već ukrstila koplja. FIA razmatra da jednostavno ograniči maksimalnu brzinu za sve timove - čak i one koji nemaju problem sa drmusanjem. Prvi se protiv te opcije pobunio čelnik Red Bula, Kristijan Horner, koji je rekao da ne vidi zašto bi timovi koji su "dobro obavili posao konstrukcije bolida" trebalo da ispaštaju zbog onih koji su, očigledno, podbacili u tome.

Sljedeća trka Formule 1 biće 3. jula u Velikoj Britaniji, na slavnoj stazi Silverstoun. Pogledajte snimak "drmusanja" bolida i objašnjenje šta se tada dešava vozilu i vozaču!

Nova pravila F1 zbog drmusanja Izvor: YouTube/WTF1

