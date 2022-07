"Neka neko zaustavi Nika Kirjosa!" I zemljaci su zgroženi onim što teniser radi, traže da bude izbačen

Svi pričaju o skandaloznim nastupima najkontroverznijeg tenisera današnjice

Teniska legenda Pet Keš (57) otvoreno je kritikovala ponašanje svog zemljaka Nika Kirjosa na ovogodišnjem Vimbldonu, a i inače. Poznatom Australijancu posebno je zasmetalo kako se kontroverzni as ophodio prema Stefanosu Cicipasu u 3. kolu Vimbldona. Kirjos je pobijedio velikog rivala, ali je uspio da svojim ponašanjem i provokacijama izvuče najgore iz Grka, pa ga je na terenu, između ostalog, gađao lopticama u toku poena.

"Bio je to apsolutni haos. Kirjos je dovukao tenis na najniži nivo koji mogu da vidim, u smislu varanja, manipulacije, zlostavljanja, agresivnog ponašanja prema sudijama, prema linijskim sudijama...", rekao je Pet Keš za Bi-Bi-Si ("BBC").

"Kirjos je imao sreće što je uopšte završio prvi set. Trebalo je da bude izbačen u prvom setu. Nešto mora da se uradi povodom toga, sve to je apsolutni cirkus. Da li je zabavno? Da, vjerovatno. Ali je otišlo do krajnjih granica u ovom trenutku", dodao je osvajač Vimbldona iz 1987.

Keš je rekao da nema problem sa tim da Kirjos provocira, ali da mu izuzetno smeta to što je Australijanac prevršio svaku mjeru i probio sve granice. "Sudija tog meča je izgubio kontrolu. Skupljači loptica trčali su po terenu kad je Kirjos servirao. On nije umirio ništa od tih stvari. Cicipas je 'uvučen' u sve to, pa je bilo zabavno i fascinantno, ali što se mene tiče - već je otišlo predaleko".

Kirjos je do sada pobijedio Filipa Krajinovića (3-0), kao i Cicipasa (3-1), a u osmini finala u ponedjeljak igraće protiv Amerikanca Brendona Nakašime. Da li će tinejdžer iz San Dijega (20) uspjeti da sačuva živce pred "igricama" Australijanca?

