"Kirjos je siledžija, on maltretira protivnike": Grk izgubio pa opleo po rivalu!

Stefanos Cicipas nije bio oduševljen ponašanjem Nika Kirjosa tokom njihovog meča u 3. kolu Vimbldona.

Izvor: Profimedia

Spektakularan meč Nika Kirjosa i Stefanosa Cicipasa bio je tema dana na Vimbldonu. Australijski i grčki teniser pružili su meč kakav se rijetko viđa, krcat nesportskim potezima, gađanjem publike lopticom, vrijeđanjem sudije i međusobnim napadima, kako verbalno, tako i tokom same igre.

A nakon svega, Stefanos Cicipas je završio učešće na Vimbldonu, poslije čega je poručio da je Kirjos samo jedan siledžija.

Meč je obilovao napetim trenucima koji su prijetili da eskaliraju svakog momenta, a čak ni u prenosu gledaoci nisu mogli da vide pozdrav dvojice igrača.

Cicipas nije bio oduševljen ponašanjem Kirjosa, koji je stalno pričao tokom meča, a u jednom navratu se i rugao kada je osvojio poen uz pomoć vrha mreže.

"Bilo je to konstantno maltretiranje... On maltretira protivnike. Vjerovatno je bio siledžija i u školi. Posjeduje veoma zlu stranu", rekao je Cicipas na konferenciji za medije.

Ipak, i Grk je pravio probleme, pa je tako poslao loptu u publiku, zbog čega je Kirjos tražio da bude diskvalifikovan.

"Dosadi vam to. To konstantno pričanje. Konstantna polemika. Ovdje smo da igramo tenis, ne da vodimo dijaloge. Bilo je to loše sa moje strane, ali sav cirkus sa druge strane mreže mi je dosadio. Srećom nisam nikoga pogodio, hvala Bogu. Neću nikada to opet uraditi. Ali nešto je izazvalo takvo ponašanje", nastavio je Cicipas, aludirajući na svog rivala.

"Njegovo ponašanje mora da prestane. To nije u redu. Neko mora da sjedne s njim i porazgovara. Ne mogu samo da stojim sa strane i pretvaram se da sam robot", zaključio je Cicipas.