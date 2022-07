Niko kao on: Sedam teniskih čuda Novaka Đokovića!

Novak Đoković je poslije dva izgubljena seta uspio da pobijedi Janika Sinera i da prođe dalje. Nekima bi to bio najveći uspjeh u karijeri, a za Srbina to je samo još jedan dan na poslu.

Novak Đoković je ponovo pokazao da ga nikada ne smijete otpisivati. U četvrtfinalu Vimbldona našao se na ivici ne samo poraza već i "čišćenja" jer je izgubio prva dva seta protiv Janika Sinera. Zastao je, pogledao se u ogledalo, motivisao i onda je počistio rivala!

Na kraju je bilo 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 nakon nekih spektakularnih poena srpskog tenisera i igre bez ijedne greške.

Ovakvi preokreti se gotovo nikada ne viđaju, ali to nije slučaj kada je najbolji teniser ikada u pitanju. On je u pohodu na svoj 21. grend slem trofej uspio da dođe do preokreta nakon 2:0 u setovima za rivala, a ovo je čak sedmi put da tako nešto uspijeva!

Prvi put je to uspio takođe na Vimbldonu, ali prije čak 17 godina! Te 2005. godine on se kao jako mlad i nepoznat teniser plasirao u drugo kolo Vimbldona gdje ga je sačekao Španac Giljermo Garsija Lopez i djelovalo je da je Novak spreman da padne. Dobio je prva dva seta sa po 6:3, a onda se ugasio! Novak je uspio da dobije dva taj-brejka i na kraju slomi rivala u petom setu.

Te 2005. godine je nagovijestio da bi u narednim mogao da bude poznat kao mentalno najčvršči teniser na ATP turu, a meč sa Giljerom Garsijom Lopezom završio se rezultatom 3:6, 3:6, 7:6, 7:6, 6:4.

ČEKALI SMO ŠEST GODINA - A ONDA JE PAO RODŽER!

Dugo nije uspijevao Novak da ponovi ovakav uspjeh, a onda kada je počeo da igra na najvišem nivou i da zapravo osvaja grend slemove vidjeli smo još ovakvih pobjeda.

Jedna je došla i protiv jednog od najvećih rivala Rodžera Federera, koji je osjetio da nikada ne smije da se opusti kada igra protiv Srbina u polufinalu US Opena 2011. godine. Tada je uzeo prvi set nakon taj-brejka, osvojio i drugi, a onda je Novak pokazao zašto Švajcarac mora da ga se plaši!

Redom je osvajao setove i ušao je u finale US Opena nakon što je dobio Federera 6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5!

Vidjeli smo još jedan veliki preokret godinu dana kasnije kada je Andreas Sepi bio nadomak senzacije.

U četvrtom kolu Rolan Garosa poveo je protiv Novaka i nakon dva seta je bilo 6:4, 7:6 za Italijana, ali nije bilo govora da Đoković ispadne. Na kraju je rezultat na semaforu glasio 4:6, 6:7, 6:3, 7:5, 6:3 za Novaka.

Prije ovog četvrtfinalnog preokreta protiv Sinera imao je još jedan takav poduhvat na engleskoj travi Novak, kada je 2015. godine prošao u meču sa Kevinom Andersonom. Visoki južnoafrički server je dobio dva taj-brejka u četvrtom kolu protiv Srbina, a onda se raspao.

Treći set Novak je dobio sa 6:1, četvrti sa 6:4, a tek u petom se Anderson vratio u meč, ali nedovoljno da se odupre pa je rezultat bio 6:7, 6:7, 6:1, 6:4, 7:5.

A SADA JE U SERIJI!

Vidjeli smo kako je pao mladi Janik Siner, a prije njega isto se desilo njegovom mlađem sunarodniku Lorencu Musetiju. Prošle sezone je u četvrtom kolu Rolan Garosa dobio prva dva seta protiv Novaka nakon taj-brejkova, a onda se potpuno dezintegrisao sa terena!

Novak je treći set dobio sa 6:1, četvrti sa 6:0. a Museti je napustio meč nakon 4:0 u petom setu i pobjeda je otišla u ruke Srbina. A to nije bilo sve na tom Rolan Garosu.

Stiglo je finale u kome je sa druge strane bio Stefanos Cicipas. Grk je djelovao nadmoćno na terenu, pogotovo nakon što je drugi set dobio sa 6:2, a onda je Đoković otišao do toaleta i izašao odatle kao najbolji igrač na svijetu.

Rezultat je bio jasan - 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 za Novaka i 19. grend slem titula u karijeri. Sada juri 21. poslije još jednog velikog preokreta, a publika neće biti na njegovoj strani.

Mada, na to je navikao.

