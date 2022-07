Sin Zvezdine legende u crveno-bijelom: Došao nasljednik jednog od najboljih na svijetu!

Nenad Peruničić i Dragan Škrbić pozvali sina jednog od najboljih rukometnih čuvara mreže

Izvor: MNPRESS

Crvena zvezda počela je ovog ljeta novu eru pod vođstvom predsjednika UO i klupske legende, slavnog rukometaša Dragana Škrbića, a u četvrtak je dovela i novog igrača, čuvenog prezimena.

Novi golman Zvezde postao je Nikola Perić, sin proslavljenog reprezentativca i bivšeg selektora Srbije, legende Crvene zvezde i jednog od najboljih golmana svih vremena, Dejana Perića. Sa Crvenom zvezdom je potpisao trogodišnji ugovor.

Rođen je 2003. godine, dolazi iz Dinama iz Pančeva, gdje je u protekle dvije sezone debitovao u seniorskom rukometu. Član je juniorske reprezentacije Srbije, sa kojom se trenutno nalazi u Portugalu na Evropskom prvenstvu. Kontinentalni šampionat je na programu od 7. do 17. jula 2022, a Srbija se nalazi u grupi D u kojoj će odmeriti snage sa selekcijama Njemačke, Islanda i Italije. Uz Nikolu, u timu srpske reprezentacije je i lijevo krivo, Uroš Simić.

Nikola je imao od koga da upija znanje, a u Crvenoj zvezdi će raditi sa Željkom Hornjakom, poznatim rukometnim golmanom i trenerom golmana, koji će od nove sezone biti deo stručnog štaba Ratka Đurkovića. Pojačaće konkurenciju na golu uz Janka Gemaljevića i Dimitrija Jelića.

"Drago nam je što je Nikola sada u Crvenoj zvezdi. Mislim da je to divna stvar, sin je jednog od najboljih golmana svih vremena, Zvezdine legende i našeg prijatelja, Dejana Perića. Veliki je talenat, mi vjerujemo u njega, ali pred njim je i veliki rad. Imaće prostora za napredak u radu sa istaknutim trenerom, Željkom Hornjakom", istakao je generalni direktor Crvene zvezde Grundfos, Nenad Peruničić.

Talenat Nikole Perića potvrđuje i Dragan Škrbić, predsjednik Upravnog odbora RK Crvena zvezda Grundfos.

OTAC DEJAN: PROŠLO JE 35 GODINA...

Izvor: MN PRESS

"Prepoznali smo njegov talenat i to da može da poveća kvalitet i na golu i same ekipe, i to je prvi korak njegovog dolaska u Crvenu zvezdu. Sigurni smo da uz Željka Hornjaka može da napreduje. Porodična tradicija i njegov otac, Dejan Perić, legenda Crvene zvezde i rukometa su svakako dodatan motiv. Zvezda je naša kuća, kuća za sve nas. Uz njegov talenat vjerujemo da će nam pomoći da dođemo do zajedničkih ciljeva. Želim mu puno sreće".

Legendarni as Dejan Perić dres Crvene zvezde nosio je do 1993. godine, a zatim je uslijedio transfer u Atletiko iz Madrida. Karijeru je započeo u dresu Dinama iz Pančeva, a briljirao na golu Teukra, Celja punih devet godina, zatim Barselone i Vesprema i za kraj karijere ponovo Celja. Dva puta je bio prvak Evrope, uzastopni, sa Celjem i Barselonom. Bio je asistent, zatim i selektor reprezentacije Srbije (2014-2016), a kao trener golmana radio je u Vardaru, reprezentaciji Rusije i danas Fukseu iz Berlina.

"Srećan sam i izuzetno ponosan da je došlo do saradnje između Crvene zvezde i Nikole, što je uslijedio poziv Nenada Peruničića i Dragana Škrbića. U naredne tri godine će imati jedinstvenu priliku da napreduje i raste u velikom klubu, klubu sa ogromnom tradicijom i za svako poštovanje, velikom brendu kakav je Crvena zvezda. Siguran sam da će se u takvom okruženju, i ljudi koji vode klub i stručnog štaba – Nenada Peruničića, Dragana Škrbića, trenera Ratka Đurkovića, Željka Hornjaka i Ognjena Kajganića, i svojih saigrača, izboriti za svoju šansu. Niko nije postao šampion bez pritiska, ali nalazi se u klubu gdje može da postane bolji čovjek i sportista, i nadam se, ponese nezaboravne uspomene. Od mene će uvijek imati zdravu, veliku i realnu podršku. Moram da izrazim moju ličnu zahvalnost Dinamu iz Pančeva, koji je prihvatio Nikolu po dolasku iz Slovenije, kroz Akademiju su prepoznali talenat i dali mu priliku da prethodne dvije godine dobije šansu i na seniorskom nivou", rekao je Perić senior.

Od Perića do Perića na golu Crvene zvezde prošlo je 35 godina.

"Ja vjerujem u sudbinu, prošlo je tačno 35 godina kada sam iz Pančeva došao u Crvenu zvezdu, sada je Nikola u toj situaciji. U sportu i posliju nema kompromisa i sentimentalnosti. Ja bih bio presrećan, vjerujem da će tako i biti, uz Božji blagoslov, kada bi Nikola opravdao očekivanja u ovakvom klubu. Kao roditelju, meni je najbitniji razvoj njega kao mladog čovjeka, na tom putu i razvoj kao golmana, opredjeljenja koje je izabrao. Mislim da će u Crvenoj zvezdi napredovati uz Željka Hornjaka. Ja sam srećan i zadovoljan kada je i on srećan i zadovoljan. Srećan sam što je u Zvezdi", zaključio je jedan od najboljih golmana svih vremena, čiji je nasljednik krenuo njegovim stopama.

