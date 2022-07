Zašto pominjete Rusiju, šta vam to znači? Moskovljanka pobjesnila - ušla u finale Vimbldona, pa ućutkala novinare!

Elena Ribakina nije htjela da nasjedne na pitanja novinara koja su htjela da razgovor odvedu na stranu politike.

Izvor: YouTube/Wimbledon/Printscreen

I dok se na Vimbldonu u muškom singlu priča o povlačenju Rafaela Nadala i najavi da bi moglo da se promijeni pravilo grend slema o "laki luzeru", kod dama je situacija drugačija.

Elena Ribakina je stigla do finala ženskog singla na Vimbldonu, a činjenica da je porijeklom Ruskinja rođena u Moskvi, bila je na meti britanskih novinara povodom pitanja o zabrani učešća za ruske i bjeloruske takmičare na ovogodišnjem turniru.

Ribakina je savladala Simonu Halep i plasirala se u finale. Ipak, nakon tog meča više je bila u centru pažnje zbog činjenice da je Ruskinja koja samo nastupa pod zastavom Kazahstana. Ona od 19. godine igra za tu zemlju, a zahvaljujući tome je dobila priliku da igra na ovom turniru.

"Već sam odgovarala na ta pitanja. A ponoviću i sada. Već duže vrijeme igram za Kazahstan. I zaista sam srećna zbog toga. Vjerovali su u mene i ne postavlja se pitanje kako se osjećam. Igrala sam i na Olimpijskim igrama i FED kupu", rekla je Ribakina.

Ipak, to britanskim novinarima nije bilo dovoljno, pa su nastavili da "živciraju" Moskovljanku. Uslijedilo je pitanje da li se osjeća kao Ruskinja.

"Šta vam to znači kako se osjećam? Zašto pominjete Rusiju? Došla sam ovdje da igram na najvećoj pozornici. Saosjećam sa onima koji nisu mogli da dođu ovdje, ali ja sam ovdje samo da bih igrala."

Tek nakon svega je priče bilo i o tenisu, prije svega o načinu na koji je djevojka koja predstavlja Kazahstan napravila čudo i stigla do grend slem finala.

"Da budem iskrena, nisam očekivala ni da ću doći do druge nedjelje, a kamoli do finala gren slema. Vjerovala sam da imam igru da doguram daleko na Vimbldonu. Ali bilo je teško zbog povreda, nisam imala najbolju pripremu. Ali to mi je možda i pomoglo da prođem sve ove mečeve bez suvišnog pritiska", zaključila je Ribakina.

(MONDO)