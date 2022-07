Federer izgubio 200 miliona dolara? Otkrivene nevjerovatne brojke, priča o penziji, a upao je u minus!

Rodžer Federer je navodno izgubio ogromne količine novca zbog berze i kompanije "On" u koju je uložio...

Izvor: Profimedia

Rodžer Federer (40) je u velikom problemu, ne samo što sve više priča o odlasku u penziju, već je navodno izgubio 200 miliona dolara na berzi!

Prema pisanju nekoliko medija iz njegove domovine švajcarski as je imao velika ulaganja u kompaniju sportske opreme "On", ali su dionice u velikom padu i zbog toga je na velikom gubitku. Vrednost dionica pala je sa 39.95 dolara na 17.37.

"Nije poznato tačno koliko dionica Rodžer ima u toj kompaniji, ali se ranije pisalo da je njegov udio oko tri odsto. To znači da je zbog pada dionica izgubio oko 200 miliona dolara", navode tamošnji mediji.

Portal "Switzerland times" objasnio je razloge za ovakva dešavanja i istakao da sve može brzo da se promijeni.

"Postoji dosta razloga za pad, rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, sve to ima veliki uticaj i na tržište. Uz to treba naglasiti da je berza nepredvidiva i da bi skokom dionica u kratkom vremenskom razmaku sve to mogao da nadoknadi, pa čak i da ekspresno i zaradi još više"; piše u tekstu.

Sjedište ove kompanije je u Cirihu i za sada nema previše informacija oko Federerovog udjela niti eventualnih planova za dalje. Jasno je samo da je Rodžer već počeo da razmišlja o životu poslije tenisa i djeluje da je ovo jedna od ideja kojoj je posvećen.

(MONDO)