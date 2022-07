Srpski teniser postavio negativan rekord! U Hrvatskoj je ušao u istoriju - ovo mu nikako ne ide!

Laslo Đere postavio je novi negativni rekord kada su u pitanju izgubljeni taj-brejkovi...

Izvor: MN PRESS

Laslo Đere postavio je novi negativni rekord u tenisu kada su u pitanju izgubljeni taj-brejkovi. Srpski teniser je 18. put uzastopno izgubio odlučujući gem u setu...

Doskorašnji rekorder bio je Robin Hase (Holandija) koji je 17 puta u nizu izgubio u taj-brejku, a od danas je to Laslo. On je ispisao istoriju na turniru u Umagu (Hrvatska) protiv Franka Agamenonea (Italija) i to na nevjerovatan način.

U prvom setu je Đere prvo imao brejk prednosti (2:0), pa brejk zaostatka (2:4), ali je uspio da se vrati i da obezbijedi taj-brejk. Tamo je krenuo odlično poveo sa 5:1 i dva poena dijelila su ga do osvajanja seta. Italijan je smanjio (6:3), ali je Laslo imao tri uzastopne set lopte. Nije ih iskoristio. Dobio je još dvije (7:6 i 8:7), ali ni njih nije realizovao, a italijanski igrač te poklone nije propustio.

Nije Lalso dozvolio da to loše utiče na njega, uspio je da se konsoliduje i da u drugom setu odigra mnogo bolje i da izjednači (6:2). U toku je odlučujući treći set.

Podsjećanja radi, Đere je nedavno na Vimbldonu izgubio dva taj-brejka od Alehandra Tabilja (Čile), pre toga je dobio prvi set protiv Nika Kirjosa, pa je izgubio dva naredna u taj-brejkovima od Australijanca. U Rimu je jedan taj-brejk izgubio od Stena Vavrinke, dva taj-brejka izgubio je na meču sa Novakom Đokovićem u Beogradu...