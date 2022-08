ŽRK Borac pali motore: "Osice" u novu sezonu ulaze sa četiri nove rukometašice

ŽRK Borac kreće u novu sezonu sa velikim očekivanjima.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Ženski rukometni klub Borac započeo je pripreme za novu sezonu. Tim povodom danas je održana pres konferencija na kojoj su se prisutnima obratili direktor ovog kluba Darko Savić, kao i trener „osica“ Nikola Bijelić.

Savić je prvo otkrio kako su klub pojačale četiri nove rukometašice koje stižu iz mlađih kategorija ovog kluba.

„Danas naš klub potpisuje četiri nova ugovora sa djevojkama iz naše škole rukometa i to nas sve veseli. Lijepo je vidjeti da naš rad u prethodnim godinama daje rezultate“, rekao je Savić.

Savić je govorio i o početku Premijer lige BiH.

„Juče je izvršeno žrijebanje za novu sezonu Premijer lige BiH. U prvom kolu ćemo odmah imati derbi kada budemo igrali protiv ekipe Gruda. Imaćemo dvije ili tri EHF sedmice za pauzu početkom novembra kada BiH bude igrala protiv reprezentacija Grčke.

ŽRK Borac svoje takmičenje u EHF Evrokupu ove sezone kreće od drugog kola, a žrijebom je odlučeno kako će im protivnice biti ekipa Latsije iz Nikozije.

„Što se tiče našeg evropskog takmičenja, igrali smo ga i prošle godine kada smo se nadali da ćemo moći proći u treće kolo. Međutim, malo prije naše utakmice Dunajska Streda se pojačala i došla skoro do same završnice. Ove godine smo dobili ekipu Latsije koja je za nas nepoznanica. Odgledali smo nekoliko utakmica, a ono što je bitno za nas je da smo odlučili da učestvujemo. Ove godine od ženskih klubova samo će još Grude igrati evropska takmičenja, jer se Hadžići i Izviđač nisu prijavili za Evrokup. To škodi svim bh. klubovima jer gubimo bodove i dobijamo teže protivnike već u prvom kolu. Prošle godine smo bili povlašteni dok ove godine nismo“, rekao je Savić.

Savić je otkrio kako će Borac obje evropske utakmice igrati na domaćem terenu.

„Zbog dalekog puta na Kipar i činjenica da je jako teško doći do avionskih karata kao i broja letova, odlučili smo da predložimo da Borac bude domaćin obje utakmice u Banjaluci. Tako da ćemo uz pomoć naših sponzora biti domaćini za obje utakmice. Prva utakmica će se igrati 7. oktobra u 19 časova, a revanš 9. oktobra u 17 časova u dvorani Borik. Gosti će doći dva dana prije. Nadam se da će gosti otići iz Banjaluke sa lijepim uspomenama, ali pognute glave zbog poraza“, dodao je Savić.

„Osice“ će za vrijeme prirema igrati na tri međunarodna turnira što će iskoristiti kako bi se što bolje uigrale.

„Planirali smo učešće na nekoliko međunarodnih turnira, 10. septembra u Kninu, 3. septembra u Osijeku i 26. avgusta u Skoplju. Nažalost, bili smo primorani da odbijemo poziv na jedan jak turnir jer bi nam trebao jedan mjesečni bužet samo za to“, zaključio je Savić.

Prisutnima se zatim obratio trener ŽRK Borca Nikola Bijelić, koji je danas potpisao novi ugovor sa Borcem.

„Krenuli smo sa pripremama 1. augusta. Prije toga smo uradili par testiranja. Plan je da se u prvih par dana cure uvedu u plan rada, a onda ćemo pojčavati intenzitet kako bi se dobro spremili za početak takmičenja. Mislim da imamo dovoljno vremena, puno će nam značiti što ćemo igrati na ova tri turnira kako bi se ekipa dobro uigrala. Mi ćemo se potruditi da nastavimo gdje smo stali prošle sezone, da ubrzamo igru što je više moguće, da smanjimo tehničke greške u toj brzini. Potrudićemo se da igramo što moderniji rukomet i nadam se da ćemo tako privući što više publike“, rekao je Bijelić.

Kada je u pitanju evropsko takmičenje Bijelić se nada prolasku u naredno kolo.

„Što se tiče evropskih utakmica mislim da smo u malo boljoj situaciji nego prošle sezone. Od cura očekujem da se što više pripreme za početak sezone i te evropske utakmice. Samim tim što igramo dvije utakmice na domaće terenu i to nam je dodatni plus. Nadam se ćemo sa našom igrom uspjeti da prođemo u sljedeće kolo.

Bijelić nema dilema kada govori o ciljevima i oni su jasni.

„Što se tiče naših ciljeva oni su najviši mogući. Svaku utakmicu otkad sam preuzeo ekipu tražim od cura da se maksimalno posvete svakoj utakmici. Bitan mi je pristup svakoj utakmici i mislim da smo tako možemo 'narasti'. Ciljevi su normalno pokazati se što bolje može u svim takmičenjima i želim da vidim da su cure sve dale od sebe na svakom meču“, dodao je Bijelić.

Trener „osica“ govorio je i o novim rukometnim pravilima.

„Mislim da ćemo se dosta dobro snaći. Da prvo krenemo od promjene lopte, koliko smo upućeni sa predavanja to sumnjam da će se išta mijenjati. Nastaviće se igrati istom veličinom lopte i koristiće se ljepilo. Što se tiče novog pravila o broju pasvinih dodavanja kao i pravila o zaštiti golmana to je okej. Na igru će najviše uticaja imati to pravilo izvođenja centra. Mislim da ćemo se snaći dosta bolje od ekipa iz naše lige. Samim tim što od marta pokušavamo ubrzati igru, tako da ne radimo od nule“, rekao je Bijelić.

Bijelić je otkrio kako će na turniru u Kninu pored Borca igrati još domaćin Knin, Sinj i Gornji Vakuf. Na druga dva turnira još nije poznato ko će da učestvuje.

Na kraju su riječ dobile i nove rukometašice Borca.

„Meni ovaj ugovor znači mnogo, jer sam tu tek jednu sezonu. Borile smo se za ovo i trenirale i smatram da je ovo zasluženo“, rekla je Dunja Jurkas.

Sličnog je mišljena Miljana Smiljić koja je otkrila kako je atmosfera u klubu odlična i kako nema povreda u klubu. Smiljić je rekla kako ima velika očekivanja kada je u pitanju evropsko takmičenje te da će dati svoj maksimum.

„Potpisati ugovor u ovim godinama je velika motivacija. Trenirali smo dug period i ovaj ugovor je došao u pravo vrijeme i zadovoljna sam“, rekla je Ivana Bobić.

„Potpisali smo danas ugovor, to pokazuje da se rad i trud isplati. Klub odlično radi sa mlađim kategorijama, a to pokazuju i uspjesi koje smo postigli“ rekla je za kraj Jelena Railić.

Podsjećamo, došlo je do promjena u ženskoj Premijer ligi BiH, koja će i ove sezone brojati 11 ekipa, jer ekipa Rogatice neće ući u elitu, iako je to pravo izborila na terenu osvojivši titulu prvaka Republike Srpske. Premijer ligu BiH napustiti će dva tima, a u elitu će ući pobjednik plej-ofa između prvaka prvih liga FBiH i RS-a, pa ćemo dobiti 10 klubova za sezonu 2023/24. Ženska Premijer liga BiH počinje 17. septembra.