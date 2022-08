Nema Novaka, ali Srbija ima jedno finale u Americi: Poslije košmarne sezone Laslo Đere blista u SAD!

Laslo Đere je napravio najbolji rezultat ove sezone i plasirao se u finale turnira u Vinston Sejlemu.

Konačno dobar rezultat Lasla Đerea ove sezone! Nakon jako loših partija u jednom dijelu godine nastavio je sa sjajnim igrama u američkom Vinston Sejlemu i pobjedom nad 102. teniserom svijeta Mark-Andreom Hislerom došao je do finala tog tunira.

Ovaj meč je bio prava drama u kojoj je srpski teniser dva puta spasavao set lopte u prvom setu, odigrao je dva taj-brejka i uspio da dođe do pobjede tek nakon devet meč lopti. Sada će se sastati sa Adrijanom Manarinom od 23 časa u borbi za titulu.

ĐERE - HISLER 7:6, 7:6

Do sada je u karijeri on odigrao tri ATP finala, sva tri na šljaci i osvojio je dva turnira, a ovo mu je prvi turnir na betonu na kome je stigao tako daleko. Skupio je i veliki broj bodova, pa ga pred US Open na kome nastupa čeka ogroman skok od bar 25 mjesta, tako da će se vratiit u najboljih 65 na svijetu.

Iako Novak Đoković ne igra na US Openu, Srbija je dobila finalistu u Americi i prije nego što je US Open počeo. Na putu do finala Đere je savladao favorizovanje Žoaa Sousu, Davida Gofana, Rišara Gaskea kao i Džejsona Kublera.