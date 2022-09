Poništeno rješenje RUGIPP-a o spornoj kupovini prostora: RK Borac m:tel se oglasio - "Dobijena prva pravna bitka!"

Sporni proces vraćen je prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje nakon posljednje odluke Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Rukometni klub Borac m:tel dobio je prvu bitku u "ratu" između ovog kolektiva i Nebojše Torbice u slučaju poslovnog prostora u Srpskoj ulici u kojem je smješten ugostiteljski objekat "Mektir pab".

Kako je istaknuto na konferenciji za novinare, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poništila je prethodno rješenje kojim je Torbica upisan kao vlasnik poslovnog prostora koji Borac m:tel koristi i iznajmljuje skoro 40 godina a koji je Adiko banka prodala Torbici, te da je kompletan postupak vraćen prvostepenom organu.

"Rukometni klub Borac je u maju podnio žalbu na upis Nebojše Torbice. Upoznati ste da je taj upis pratio niz nezakonitih i kriminalnih radnji, prema našem mišljenju. Ovo rješenje je upravo dokaz toga, da smo bili u pravu. Ne postoji nikakva bojazan što se tiče bilo kakvog oduzimanja ili tjeranja iz posjeda Rukometnog kluba Borac. Vraćamo se na staro, Nebojša Torbice se briše iz zemljišno-knjižne evidencije na osnovu ovog rješenja koje smo izdjestvovali", rekao je Andrej Obradović, pravni zastupnik kluba, ističući da je Borac m:tel u isto vrijeme podnio i dvije krivične prijave.

"Prijavili smo postupajućeg notara (Dalibor Puhalo, op.a.) kod njegovih nadležnih organa jer je upravo njegovom radnjom u ugovor prostor Rukometnog kluba Borac bez ikakvog pravnog osnova. Prijavili smo ga notarskoj komori i Ministarstvu pravde."

Obradović podvlači da Borac m:tel nastavlja da vodi pravnu bitku, te navodi određene anomalije prilikom samog procesa upisa Nebojše Torbice kao vlasnika spornog prostora.

"Kupljeno je zemljište koje je bilo pod društvenom svojinom. Notar je bio dužan da taj ugovor geodetskoj upravi dostavi odmah na provođenje, tako piše u zakonu. Međutim, on je sačekao. Iz kojeg razloga, to je upravo zanimljivo. I onda nakon kupoprodaje, banka skida društvenu svojinu, po isto sumnjivim okolnostima. Sve smo to dostavili Tužilaštvu, obaviještena je i SIPA, to je sve bilo pod nekim čudnim okolnostima, nezakonitim sigurno. I onda dolazi taj drugi famozni ugovor kod notara, gdje on na osnovu nekih tlocrta knjiži ljude i upisuje ih kao vlasnike. Za svaki pravni posao morate imati bilo kakav pravni osnov na osnovu kojeg možete da stekne pravo na neku nekretninu. Ovdje se to desilo na osnovu tlocrta, što je pravni nonsens. Ovo se nikad nije dogodilo u istoriji, ovo je prvi put. Takođe, banka u Beču, kada je davala saglasnost da se prodaju nekretnice Nebojši Torbici, ni u jednom svom aktu nije spomenula Borčev prostor. Oni su prodavali 300 kvadratnih metara prostorija koje su bile od banke, a na osnovu spornog ugovora notara, Torbica se upisuje kao vlasnik još 300 kvadrata, dodat je prostor koji nije bio kupljen", istakao je Obradović.

